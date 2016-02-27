Kılıçdaroğlu: Bütçe görüşmelerindeki sorularıma yanıt alamadım

Bütçe görüşmeleri sırasında sorduğu sarayın maliyeti ve Libya'dan ödül olarak verilen 250 bin liranın akıbetini soran CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu sorularına yanıt alamadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Benim sorduğum hiçbir soruya maalesef hiçbir yanıt alamadım. Neden bizim sorularımıza yanıt veremiyorlar ya da vermiyorlar" diye konuştu.

Cumhuriyet'in haberine göre, Ankara'dan karayoluyla Kayseri'ye gelen ve CHP Parti Kayseri milletvekili Çetin Arık ile İl Başkanı Feyzullah Keskin ve çok sayıda partili tarafından kent girişindeki Boğazköprü mevkiinde karşılanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, il başkanlığı önünde kalabalık bir grup tarafından 'Başbakan Kemal', 'Seni seviyoruz'’ sloganları arasında sevgi gösteriyle karşılandı. Kılıçdaroğlu, yoğun ilgi nedeniyle il binasına girerken izdiham yaşandı.

Burada medya mensuplarına açıklamada bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu ; "Kayseri kendi olanaklarıyla gelişen ve iç dinamikleri olan bir şehir. Kendi iç dinamikleriyle büyüyen, gelişen bir şehrimiz. O açıdan hepimizin gurur kaynağı. Kayseri’ye her gelişimde, Kayseriliye şu soruyu sormaktan kendimi alamamışım, 'Neden bizim oylarımız burada biraz düşük?' İsteriz ki daha nitelikli üretimin, daha kaliteli üretimin daha çok istihdam yaratan bir sanayinin Kayseri'de giderek büyümesini ve gelişmesini isteriz. Çok çetin sorunların olduğunu biliyoruz, Kayseri'de de olduğunu biliyoruz. Ama bu sorunların aşılması için mevcut iktisat programlarının yetersiz olduğunu da görüyoruz ve biliyoruz. Dün yaptığımız bütçe görüşmelerinde, bütün bu ayrıntıları olabildiğince, bütün çıplaklığıyla kamuoyunun önüne getirmeye çalıştım. Ama benim sorduğum hiçbir soruya maalesef hiçbir yanıt alamadım. Umarım, Kayseri'nin de dikkatini çekmiştir bu. Neden bizim sorularımıza yanıt veremiyorlar ya da vermiyorlar? Sadece içeride değil, dışarıda da sorunlarımız var. İzlenen yanlış dış politika nedeniyle özellikle işadamlarımız, ihracatçılarımız ciddi sorunlarla karşı karşıya. Umarım Türkiye'nin bu tablosu değir. Umarım daha güzel, daha huzurlu, tartışmanın olmadığı, kavganın olmadığı güzel bir Türkiye’yi hep birlikte inşa ederiz. Kayseri’ye geldiğim için son derece mutluyum."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partide il ve ilçe başkanlarıyla yaptığı kısa süreli toplanın ardından İl Özel İdaresi salonunda CHP Gençlik kolları ve Halkçı Gençlik Derneği'nin toplantısına katıldı