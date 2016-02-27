TBMM Genel Kurulu'nda, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine başlandı. Görüşmelere Başbakan Ahmet Davutoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Genel Kurul'da konuşan Başbakan Davutoğlu, "Bu coğrafyaların kaderinde özne olmaya devam edeceğiz" dedi.

Davutoğlu, CHP masalarından gelen "AKP'nin lideri kim" sorusuna "AK Parti siyasetinin 13 yıllık başarı hikayesinin efsanevi kurucu lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ben partimin bütün delegelerinin oyları ile efsanevi bir liderden liderliği devraldım. Benim liderliğe gelişimde kaset oyunları olmadı, olmaz" cevabını verdi.

Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"2016 yılı bütçesinin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Bütün milletvekillerine teşekkür ediyorum. Maliye Bakanı ve ekibine teşekkür ediyorum.

"Geçmiş başbakanlarımızdan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın ölüm yıl dönümü. Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı hürmetle yad ediyorum.

"Bütün dünya tarihi kırılmanın eşiğinde modern dönemin en kapsamlı kriziyle boğuşuyoruz. "

"Ortadoğu ve balkanlar düzeni çatırdıyor. Büyük bir ekonomik depremin merkezinde üç asli değer temele dayanıyoruz.

"Birinci değerimiz insanımız. 78 milyon. Petrol ya da doğal gazımız yok. Sömürge döneminde kalma büyük sermayemiz yok. İnsanımız var.

"İnsan potansiyeli bu insanlar bızım insanımız. Her birinin kaderi bizim kaderimiz. Her birinin kaderi bizim kaderimiz

bizim kıymetimiz insanımızdır, bütçemiz de insanımızı temsil ediyor.

"Demokrasi, bize büyük bir güç olarak armağan edenleri bir kez daha yad etmek istiyorum. Bu meclis en ciddi merci olmaya devam edecektir.

"Rahmetli Adnan Menderes'i anıyorum. Onu meclisinden sonra butun millet adına sesleniyorum. TBMM nihai merci olarak açık kalacak. Çok zor ve kıymetli bir coğrafyadayız. Tarih bizim civarımızda akıyor. İnsanlık tarihi bu toprakların

ya özne olacağız ya da köle. Etrafımızda hangi politik deprem yaşanırsa yaşansın, bu coğrafyaların kaderinde biz özne olmaya devam edeceğiz.

"Devlet ile vatandaşı birbirine yakınlaştırmaya calışıyoruz. Enerjimizi ve gücümüzü milletten alıyoruz. Hesabı sadece onlara veririz. İki seçim yaptık, yaşanan bütün tıkanıklara rağmen bir an dahi ülkeyi sahipsiz bırakmadık. Biz iktidar olamayınca birileri ellerine kına yaktı.

"Anayasa yeni hükümete temsilci verin dediğimizde gelmediler, meydana çıkmadılar, sorumluluk üstlenmediler. Biz bu ülkenin

kaderini kimseye vermedik. Milletimiz kaçanları da gördü gece gündüz kendisi adına koşanları da gördü."

"Ne olursa olsun bu Meclis her zaman çalışacak. Kimse bu kapıya kilit vuramayacak, hangi terör saldırısı olursa olsun burada milletin kaderi ebediyen belirlenecek.

"Cumhurbaşkanımız yüzde 52 oy ile milletten destek alarak gelmiş bir Cumhurbaşkanı. Eleştirebilirsiniz ama bu vakayı kimse örtbas edemez. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi milletin malıdır. Cumhurbaşkanımız bir kaptanın oğlu, ben bir esnafın oğluyum. Biz milletten güven ala ala yolları kat ettik. Bir gün gelecek Cumhurbaşkanımızda kendisinden sonra gelen Cumhurbaşkanına orayı onurla devredecek. Fark şu, siz 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde kendiniz cesaret edip meydana çıkamadınız, çatı aday buldunuz, bir işe yaramadı. Külliyeyi tartışmaktansa 2019 seçimlerine niye hazırlanmıyorsunuz? Bu sefer cesaret gösterin, meydana çıkın, kazanın seçimi orada siz oturun. Siyaset cesaret işidir, er kişinin, er kişi derken hanımlara yönelik söylemiyorum, bizde er kişi yüreği olan kişidir, meydana çıkmaktan 2014’de korktuysanız vebali niye Cumhurbaşkanında veya Başbakanda ararsınız. Çıkın meydana, işte buradayız, 2019’a hazırlanın.

"Ben herhangi bir arkadaşımın benim yanımda herhangi bir genel başkana nezaketsiz bir üslupla soru sormasına izin vermem, zaten arkadaşlarım yapmaz. Grup Başkanvekiliniz ‘AK Parti’nin lideri kim?’ diye sordu, ben buradayken, siz buradayken, haddi değil. Mademki kapıyı siz açtınız meydan burası, AK Parti siyasetinin 13 yıllık başarı hikayesinin efsanevi kurucu lideri Recep Tayyip Erdoğan. 13 yıllık genel başkanlık görevinden sonra, kurucu liderlikten sonra, parti liderliğini kendisinde ilk olağanüstü kongremizde, bizde öyle sık sık kongre olmaz, kongremizde onurla delegelerimizin tamamının oyunu alarak partimizin yeni lideri olarak seçildim. Ben partimin bütün delegelerinin oyları ile efsanevi bir liderden liderliği devraldım. Benim liderliğe gelişimde kaset oyunları olmadı, olmaz. Ben onurla bir görev aldım, onurla yapıyorum, günü geldiğinde başka bir kardeşime onurla devredeceğim. Bizde az kongre yapılır, vakti geldiğinde yapılır. Hani Türkiye’yi biz yönetemiyoruz ya, iddiaya göre, üç aylık verdiğimiz sözlerin iki ayında vaatlerimizin yüzde 82’sini, reformlarımızın yüzde 50’sini yaptık. 2 aydır CHP neyi tartışıyor? Acaba bu Meclisin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün resmi bir odadan indi mi, inmedi mi? bunu tartışıyor. Siz kurultay oyunları oynamaya devam edin, biz ülkeyi yönetmeye devam edeceğiz

"13 yıldır yaptığımız bütçede sadece insanımızı düşünerek hareket ettik.

"Etrafımızda hangi jeopolitik deprem yaşanırsa yaşansın, bu coğrafyada özne olmaya devam edeceğiz.

"Gücümüzü milleten alıyoruz, hesabımızı da sadece milletimize veririz.

"2015’te silahlanma çağrısı yapmanızın sebebi nedir? Hangi güçlerin piyonu oldunuz. Biz bu coğrafyayı dedelerimizden kıyamete kadar emanet aldık.

"O bedenleri toplu olarak dahi göremeyecek şekilde parçalayan caninin taziye evine gitmek nedir? Buna ana muhalefet partisi sessiz kalacak mı? Benim verdiğim bütün istihbaratı bilgiler doğrudur. Türkiye’ye Salih Neccar olarak giren kişi doğrudur. Ana muhalefet partisi neden YPG de PKK da aynıdır deme cesaretini göstermiyorsunuz.

"CHP’yi değiştirmek çok zor. Daha ikinci toplantıda çark ettiler. İlla dolaylı olarak sahip çıkacak, darbe anayasasına. Meclis Başkanı tekrar çağrıda bulunacağını belirtmişti. Umarım bu sefer herkes gelir. Gelin her şeyi tartışılım. Parlamenter sistemini de başkanlık sistemini de tartışılım.

"Mısır’da asılan Adnan Menderes’i savunduk."