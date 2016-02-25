HDP'nin ifadeleri Anayasa'ya aykırılık gerekçesiyle bütçe metninden çıkarıldı

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, HDP'nin muhalefet şerhinde yer alan ‘Roboski katliamı’, ‘sivil ölümler’, gibi ifadelerinin Anayasa ve iç tüzüğe aykırılık gerekçesiyle iade edildiği için 2016 bütçe metninde yer almadı.

TBMM Genel Kurul'nda 13 gün sürecek bütçe maratonu yarın başlıyor. 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı görüşmeleri yarın başlıyor. Genel kurulda bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler yapılacak. Maliye Bakanın bütçe sonumun ardından guruplar konuşma yapacak.

HDP’nin muhalefet şerhi iade edildi

HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçmesinin ardından, hazırlanan komisyon raporunda HDP'nin muhalefet şerhinin yer almadığını söyledi ve "Sokağa çıkma yasakları döneminde sivillerin öldürülmesinden bahsetmemiz Komisyon Başkanını ve siyasi iktidarı rahatsız etmiş" dedi.

HDP’nin muhalefet şerhinde yer alan “Roboski katliamı” ifadesi de iade gerekçesi olarak gösterilirken; Anayasa ve İçtüzüğe aykırı olduğu gerekçesiyle iade gerekçesi gösterilen bazı ifadeler şöyle:

“Diktatöryel bir rejime, Hitler Almanya’sı özlemiyle ülkeyi sürüklemektedir”, “Özerk meclislerin idari yapısının benimsenmesi için mücadele etmenin önemi”, ““Roboski katliamı”, “Sadece uygulanan ablukalarda yüzlerce sivil yurttaşın katledildiği bir dönemi yaşıyoruz”, “Bugün Cumhurbaşkanı fiilen bir savaş lideri, hükümeti bir savaş hükümeti, partisi ise tam bir savaş partisine dönmüştür”.