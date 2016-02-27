Demirtaş: Ey Davutoğlu, Türkiye tarihinin en katliamcı, en zalim, en gerici başbakanısın

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu barış karşıtı olmakla suçlayarak, "Türkiye'nin gelmiş geçmiş en katliamcı, en zalim, en gerici Başbakanı" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, HDP, Demokrasi ve Barış Mitingi'nin ilkini Mersin'de gerçekleştirdi. Merkez Akdeniz ilçe binası önünde, 'Savaşa karşı barış' sloganıyla düzenlenen mitingde yaklaşık 3 bin kişiye hitap eden Selahattin Demirtaş, Başbakan Davutoğlu'nu barış karşıtı olmakla suçlayarak, "Ey Davutoğlu. Vallahi sen gün yüzü görmeyeceksin. Biz barış meydanına başımız dik çıkacağız çünkü ölümlere sessiz kalmadık, ölümler arasında ayrım yapmadık. Ölenlerin hepsi bu ülkenin evladı. Siz ne yapacaksınız ey Davutoğlu. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en katliamcı, en zalim, en gerici Başbakanı, cenazeden bile intikam almaya çalışan Başbakan olarak tarihe geçtin sen artık. Kalın kalın kitaplar yazmışsın ya. Senin hakkında yazılan tek sayfalık bir kitap olacak. O kalın kitaplarına karşılık olarak tarih seni tek sayfalık kitapta yazacak. Zalim Başbakan bu diyecekler" dedi.

Suriye'deki ateşkes

Abdullah Öcalan posterlerinin açılıp 'Katil Erdoğan' sloganlarının atıldığı mitingde, tüm dünyada, Suriye'deki ateşkesi tanımayacağını ifade eden iki kişini olduğunu kaydeden Demirtaş şunları söyledi:

"Biri Davutoğlu, diğeri El Nusra IŞİD yöneticisi. Bir ateşkes umudu çıkmış, silahlar susacak, herkesten önce Davutoğlu bağırıyor, 'Ateşkes olmaz' diyor. Sen Suriye'de savaşan taraf değilsin, askerin yok, kimse sana ateşkes çağrısı yapmamış ama sen kabul etmem diyorsun. Neden, çünkü onun besleme çeteleri orada savaşıyor. IŞİD tecavüzcüleri, Nusra tecavüzcüleri Davutoğlu'nun askerleri olarak orada savaşıyor. O yüzden ateşkesi kabul etmem diyor. Suriye'nin her yerinde dün gece silahlar sustu. Sadece Tel Abyad'da Nusra çeteleri Kürtlere, PYD güçlerine saldırmaya başladı. Ateşkes her yerde oluyor ama Davutoğlu'nun beslemeleri, desteklediği çeteler ateşkese uymuyor çünkü talimatı Ankara'dan aldılar. Ateşkesi tanımayacağız diye Davutoğlu'ndan talimat aldıklarını ortaya koydular. Suriye'de, Türkiye'de barış istemiyorsun, elinden gelse üçüncü dünya savaşını başlatacaksın ama suçlu HDP olacak. Böyle bir iki yüzlülük olmaz."

"Hırsızdan halife olmaz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da ağır sözlerle yüklenen Demirtaş, şöyle dedi:

"Erdoğan'a dünya lideri dediler ya. Saray da yaptı kendine. Bir insan dünya lideri, İslam devletlerinin lideri olmak için uğraşabilir. Son derece ciddi bir iddiadır. Bu iddiayı ortaya koyan birinin her şeyden önce adil olması gerekmez mi? Eğer İslam toplumunun lideri olacaksan, önce senin Müslüman olman lazım, İslamiyet'e inanman lazım, İslam'ın şartlarını yerine getirmen lazım. Yoksa senin lider olmana itirazımız yok. Fakat esas aldığımız Hz. Peygamberin yoluysa, kusura bakma o hırsız değildi, rüşvet yemiyordu. Bir hırkası vardı ve geride bırakacağı kuran vardı. Halife olacaksan itirazımız yok ama hırsızdan, adaletsizden halife olmaz."

"Masada çözelim"

AKP'nin Kürt halkına karşı savaş açtığını ifade eden Demirtaş, "Ya öleceksiniz ya da teslim olacaksınız. Seçenekleri sundular. Ölmek ve öldürmek seçenek değildir. Gelin masada çözelim dedik. Karşımıza her zaman burnu havada, haşa sanki bizi onlar var etmiş gibi davrandılar" şeklinde konuştu.

"Korkunun ecele faydası yok"

Bu ülkede barış isteyenlerin suçlu ilan edildiğini söyleyen Demirtaş, "İktidar onlara helal değil. Zulüm üzerinden iktidar kurdular. Gever'den, Hezex'den korkuyorlar. Korkunun ecele faydası yok. Azrail gelecek. Barışı bilmek zor olandır. Bunun için şu saatte Amed'te Sur için yürüyüş yapılıyor. Çoğu üniversite öğrencisi Cizre'ye dayanışmak için gittikleri bodrumda kaldılar. Cizre halkı ile bodrumda kaldılar. Bu bodrum kalanları almak için çaba sarf edip, mücadele ettik. Ama alamadık. Savaşın bir ahlakı vardır; bunlar ahlaksız" dedi.