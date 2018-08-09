Kılıçdaroğlu: Bundan sonra partiyi zafiyete uğratan kişiler hakkında gereği yapılacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında olağanüstü kurultay sürecinin partiye ciddi zarar verdiğini söyledi. CHP liderinin “Bundan sonra partiyi zaafiyete uğratacak bir tartışma içine sokacak kişiler hakkında disiplin sürecini işleteceğiz. Asla tavizimiz olmayacak, haklarında gereği neyse yapılacak” dediği öğrenildi.

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CHP’de 24 Haziran sonrası başlayan değişim taleplerinin ardından dün MYK üyeleri görevden çekildi. MYK üyeleri, Kılıçdaroğlu’na, “İmza süreci bitti. Yönetim değişikliği yapmanız için size bir fırsat vermeliyiz. Size desteğimiz tam” diyerek görevi bıraktı.

“İhtiyaca yanıt vermek için”

Hürriyet’ten Rifat Başaran’ın haberine göre Kılıçdaroğlu da “MYK revizyonu yaparken arkadaşlarımızın başarısı ve başarısızlığı üzerine bir değerlendirme yapmayacağım. Bir yenilenme ihtiyacı gördüğüm için bu ihtiyaca yanıt vermek üzere böyle bir yola başvuracağım” diye karşılık verdi.

Toplantıda Kılıçdaroğlu’nun olağanüstü kurultay için imza tartışmalarını değerlendirerek şu mesajları verdiği ifade edildi:

“Her ne kadar kurultay için toplanan imza yeterli olmasa da, 500’ün üzerindeki sayı önemlidir. Bu mutlaka değerlendirilmeli. İmza verenler de partilimiz, hepsinin başımızın üzerinde yerleri var. Kimseye husumet beslemeyeceğiz. Olağanüstü kurultay süreci partiye ciddi zarar verdi. Hızlı bir şekilde kurultay tartışmalarından çıkılması gerek. Ülkenin durumu ortada. Ekonomik kriz geliyor. Bundan sonra partiyi zafiyete uğratacak bir tartışma içine sokacak kişiler hakkında disiplin sürecini işleteceğiz. Asla tavizimiz olmayacak, haklarında gereği neyse yapılacak.”