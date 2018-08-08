Sabah yazarından CHP'deki muhtemel kurultay için yorum: Kafa göz yarılır, kan akar!

Sabah yazarı Yavuz Donat, CHP'de imzaların genel merkeze teslim edilmesi ve yapılan "Yeterli sayıda imza olmadığı" açıklamasıyla devam eden olağanüstü kurultay tartışmasını değerlendirdi. Donat süreci "Çamurlu saha" olarak nitelendirerek, "Kavga çıkar, kafa göz yarılır; kurultayda 'kan akar" ifadesini kullandı.

CHP'de 24 Haziran'daki çifte seçimlerin ardından başlayan genel başkanlık tartışması sürüyor. İmza sayılarının iki taraf tarafından farklı söylendiği CHP'de MYK'nın istifa etmesi bekleniyor.

Donat'ın "Çamur sahada siyaset" başlığıyla (8 Ağustos 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Olağanüstü kurultay... İmza verenler... İmzasını geri çekenler... Genel Merkez önünde direnişe geçenler...

Açlık orucu... İmza sayısı 630 mu?.. Yoksa 569 mu?

İşte ana muhalefet partisinin durumu.

Bu şartlarda kurultay toplansa ne yazar, toplanmasa ne yazar?

Saha çamurlu... Çamur sahada maç oynanır mı?

Oynansa bile, maçın yarısında kavga çıkar.

Kafa göz yarılır... Kurultayda kan akar.