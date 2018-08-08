CHP MYK'da kimler gidecek, kimler gelecek; işte kulislerde konuşulan son isimler

T24 Haber Merkezi
Gün içinde yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısından da değişim kararı çıkan CHP’de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni ‘A takımı’nda yer alacak isimlere dair iddialar da güçlenmeye başladı.
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CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, MYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada sözcü de dahil olmak üzere parti yönetiminin değişeceğini söyledi. Toplantıdan dışarıya yansıyan bilgilere göre, yakın çalışma arkadaşları genel başkan Kılıçdaroğlu’nun elin rahatlatmak için görevden ayrılmaya hazır olduklarını söyledi.
Kulislere yansıyan son haberlerde, Faik Öztrak, Tekin Bingöl, Ahmet Ünal Çeviköz ve Haluk Koç’un MYK’daki yerlerini koruyacakları ancak birçok görevlendirmede değişikliğe gidileceği iddia edildi. Edinilen bilgilere göre, MYK üyeleri Tekin Bingöl, Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan, Veli Ağbaba, Muharrem Erkek, Öztürk Yılmaz ve Aykut Erdoğdu gibi isimler, Kılıçdaroğlu’nun yeni oluşturacağı A takımında yer almayacak.
Buna karşın, yeni MYK üyelikleri için Parti Meclisi'nden eski milletvekilleri Ayşe Eser Danışoğlu ile Haluk Pekşen ve milletvekilleri Yıldırım Kaya, Oğuz Kaan Salıcı ile Bülent Kuşoğlu'nun isimleri geçiyor.
Yeni A takımının cuma gününe kadar açıklanacağı belirtildi. CHP’ye yakın kaynakların verdiği son bilgilere göre, yeni MYK’da şu isimlere yer verilecek:
- Gökan Zeybek // Yerel yönetimler
- Orhan Sarıbal // Doğa hakları
- Haluk Pekşen // Hukuk ve seçim işleri
- Hakkı Süha Oktay // Parti örgütü ve örgüt yönetimi
- Oğuz Kaan Salıcı // Bilgi, arge ve iletişim teknolojileri
- Yücel Taşkın // Eğitim politikaları
CHP'nin mevcut MYK'sındaki görevlendirmeler şöyle:
- Seyit Torun // Genel Başkan Yardımcısı (Yerel Yönetimler)
- Faik Öztrak // Genel Başkan Yardımcısı (Sosyal Politikalar)
- Bülent Tezcan // Parti Sözcüsü & Genel Başkan Yardımcısı (Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimi)
- Ahmet Ünal Çeviköz // Genel Başkan Yardımcısı (Kamu Diplomasisi)
- Çetin Osman Budak // Genel Başkan Yardımcısı (İşveren Sendikaları ve Odalar)
- Veli Ağbaba // Genel Başkan Yardımcısı (İşçi Sendikaları-Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları)
- Tekin Bingöl // Genel Başkan Yardımcısı (İnsan Hakları)
- Ahmet Haluk Koç // Genel Başkan Yardımcısı (İdari ve Mali İşler)
- Muharrem Erkek // Genel Başkan Yardımcısı (Hukuk Politikaları)
- Gamze Akkuş İlgezdi // Genel Başkan Yardımcısı (Halkla İlişkiler)
- Lale Karabıyık // Genel Başkan Yardımcısı (Eğitim Politikaları)
- Aykut Erdoğdu // Genel Başkan Yardımcısı (Ekonomi Politikaları)
- Gülizar Biçer Karaca // Genel Başkan Yardımcısı (Doğa Hakları)
- Öztürk Yılmaz // Genel Başkan Yardımcısı (Dış İlişkiler)
- Onursal Adıgüzel // Genel Başkan Yardımcısı (Bilgi ve İletişim Teknolojileri)
- Ahmet Tuncay Özkan // Genel Başkan Yardımcısı (Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim)
- Fethi Açıkel // Genel Başkan Yardımcısı (Ar-Ge Yönetim ve Kültür Platformu)