CHP MYK'da kimler gidecek, kimler gelecek; işte kulislerde konuşulan son isimler

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Gün içinde yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısından da değişim kararı çıkan CHP’de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni ‘A takımı’nda yer alacak isimlere dair iddialar da güçlenmeye başladı.

TIKLAYIN - CHP'nin MYK'sı ve sözcüsü değişiyor

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, MYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada sözcü de dahil olmak üzere parti yönetiminin değişeceğini söyledi. Toplantıdan dışarıya yansıyan bilgilere göre, yakın çalışma arkadaşları genel başkan Kılıçdaroğlu’nun elin rahatlatmak için görevden ayrılmaya hazır olduklarını söyledi.

Kulislere yansıyan son haberlerde, Faik Öztrak, Tekin Bingöl, Ahmet Ünal Çeviköz ve Haluk Koç’un MYK’daki yerlerini koruyacakları ancak birçok görevlendirmede değişikliğe gidileceği iddia edildi. Edinilen bilgilere göre, MYK üyeleri Tekin Bingöl, Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan, Veli Ağbaba, Muharrem Erkek, Öztürk Yılmaz ve Aykut Erdoğdu gibi isimler, Kılıçdaroğlu’nun yeni oluşturacağı A takımında yer almayacak.

Buna karşın, yeni MYK üyelikleri için Parti Meclisi'nden eski milletvekilleri Ayşe Eser Danışoğlu ile Haluk Pekşen ve milletvekilleri Yıldırım Kaya, Oğuz Kaan Salıcı ile Bülent Kuşoğlu'nun isimleri geçiyor.

Yeni A takımının cuma gününe kadar açıklanacağı belirtildi. CHP’ye yakın kaynakların verdiği son bilgilere göre, yeni MYK’da şu isimlere yer verilecek:

Gökan Zeybek // Yerel yönetimler

// Yerel yönetimler Orhan Sarıbal // Doğa hakları

// Doğa hakları Haluk Pekşen // Hukuk ve seçim işleri

// Hukuk ve seçim işleri Hakkı Süha Oktay // Parti örgütü ve örgüt yönetimi

// Parti örgütü ve örgüt yönetimi Oğuz Kaan Salıcı // Bilgi, arge ve iletişim teknolojileri

// Bilgi, arge ve iletişim teknolojileri Yücel Taşkın // Eğitim politikaları

CHP'nin mevcut MYK'sındaki görevlendirmeler şöyle: