Kulis: CHP MYK bugün "Genel Başkan'a desteğimiz tamdır" diyerek istifa edecek

Genel merkezin “Yeterli imza yok, kurultay yapılamaz” kararının ardından gözlerin çevrildiği CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) değişiklik yapması bekleniyor. Kulislerde, 24 Haziran'ın ardından toplanan MYK'da Kılıçdaroğlu'na istediği zaman görev değişikliğine hazır olduklarını dair mesaj veren kurmayların, bugün (8 Ağustos 2018) kendi iradeleriyle “Genel Başkan’a desteğimiz tamdır” diyerek görevlerinden çekilecekleri belirtiliyor.

CHP ’de muhalefetin topladığı imzalar ve kurultay konularındaki tartışmalar sürerken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bundan sonraki en önemli adımının MYK değişikliği olduğu konuşuluyor. Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre kurmayların artan parti içi tartışmalar yüzünden bugün kendi iradeleriyle görevlerinden çekilecekleri belirtiliyor. Bu çekilmeleri bekleyen Kılıçdaroğlu’nun yapacağı değişiklikle örgütten tepki çeken bazı isimleri MYK’den alacağı, bazı birimleri birleştireceği ve 17 olan Genel Başkan Yardımcılığı sayısını 12’ye düşüreceği belirtiliyor.

Yeni MYK'da görevine devam edecek isimler

Yeni MYK’de yerel seçimlerde belediye başkanlığı hedefi olanlara yer verilmeyebileceği belirtilirken; Seyit Torun, Ünal Çeviköz, Haluk Koç, Faik Öztrak, Gamze İlgezdi’nin görevlerine devam edeceği, yeni görev alabilecek isimler arasında da İstanbul Milletvekilleri Oğuz Kaan Salıcı, Yunus Emre, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve Hakkı Süha Okay’ın olacağı konuşuluyor. Kılıçdaroğlu’nun oluşturucağı yeni MYK için “başarı ve denge MYK”si olacağı yorumu yapılıyor.

Kulislerin de MYK değişimi konusunda ikiye bölündüğü ifade ediliyor. Parti içi tartışmalarda tansiyonu düşürmek için Kılıçdaroğlu’nun yenilik yapmasının şart olduğunu savunanlar olduğu gibi, bir kesim de Kılıçdaroğlu döneminde bugüne kadar birçok MYK değişikliğinin yapıldığını, 119 farklı ismin MYK’de yer aldığını belirterek, asıl gerekenin yapısal değişiklikler olduğuna, MYK değişikliğinin çare olmadığına vurgu yapıyor.

CHP ’de Kılıçdaroğlu döneminde kurultay olmadan yapılan ilk değişiklik 2011 genel seçimlerinden sonra, ikincisi ise 2014 yerel seçimlerden sonra gerçekleşti. Kılıçdaroğlu’nun iradesini MYK değişiminden yana kullanması durumunda kendi döneminde MYK 3. kez kurultay olmaksızın değişmiş olacak.