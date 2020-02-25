Kılıçdaroğlu: Bir 'Damat İstanbul' olayı var; Kanal İstanbul güzergâhında yer kapatmış, kimse yalanlayamıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "Bir 'Damat İstanbul' olayı var. Kanal İstanbul güzergâhında yer kapatmış. Kimse yalanlayamıyor. Yayımlıyor Cumhuriyet gazetesi, sonra hemen yayın yasağı getiriyorlar" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ilgili kısmı şöyle:
"Bir 'Damat İstanbul' olayı var. Kanal İstanbul güzergâhında yer kapatmış. Kimse yalanlayamıyor. Cumhuriyet gazetesi yayımlıyor, sonra hemen yayın yasağı getiriyorlar. Bunun üzerine gazete erişim yasağı getirildi diye haber yapıyor. Buna da ceza getiriliyor. Bunlar hâkim mi Saray'ın köleleri mi? Bu kararı verenler hâkim değil Saray'ın köleleridir. Man adasını açıkladık. Yönettiği devlete bakın! Yönettiği devlete vergi vermemek için 15 milyon dolar para döndü beş kuruş para vermediler. Banka dekontlar bana ait diyor, para hareketlerin tamamı doğu. Slip kayıtlarının tamamı doğru. Ne oldu? Belgesel yaptık, yayın yasağı getirildi. O yasağı veren hâkimin vicdanı, hâkimlik ahlakı var mı? Sonra eleştirdim diye tazminat davaları açıldı. Önce benim davamın düştüğü hâkimler değiştirildi. Sandılar ki ben geri adım atacağım. Sizin feriştahınız gelse geri adım atmayacağım."
TIKLAYIN - Berat Albayrak talep etti, hakkındaki Kanal İstanbul haberlerine erişim engeli geldi
TIKLAYIN - Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergahında arazi aldığı haberini yapan gazeteciye soruşturma
TIKLAYIN - Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu ortaya çıktı
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Ne olmuştu?
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisi olduğu iddia edildi. Cumhuriyet'te yer alan haberde Albayrak'ın babası Sadık Albayrak, Arnavutköy'de üç dönüm arazi aldı. Erdoğan, 2011'de Kanal İstanbul projesini açıklamıştı. Bir yıl sonra da Bakan Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'ın arazisine komşu 13 dönümlük arazi satın aldı.
Cumhuriyet'ten Hazal Ocak imzalı haberde, Arnavutköy Boyalık'ta bulunan 'tarla vasfında'ki arazi, Kanal İstanbul için değiştirilen yeni planda 'konut alanı' sınırları içerisinde kalıyor. Bölgedeki arazilerin çok değerlendiğini belirten köylüler, "Son birkaç haftadır arazi almak isteyen emlakçılar ve Araplar buraya akın etti" dedi.
Söz konusu haberde bir bakanlık yetkilisinin, "Berat Bey'in babası 2003'te bu köyden arazi aldı. 2012'de yan taraftaki arazi satışa çıktı. Yabancıya gitmemesi için de Berat Albayrak bu araziyi aldı. Kanal İstanbul'la bağdaştırmak zorlama olur. Kanal İstanbul'la bir ilgisi yok" ifadeleri yer aldı.
Albayrak’ın Kanal İstanbul güzergahında arazi aldığına ilişkin habere erişim engeli getirilirken, haberi yapan muhabir Hazal Ocak hakkında 'kamu görevlisine hakaret' iddiasıyla soruşturma başlatıldı.