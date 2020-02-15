Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergahında arazi aldığı haberini yapan gazeteciye soruşturma

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Kanal İstanbul güzergahında arazi aldığına ilişkin habere erişim engeli getirilirken, haberi yapan muhabir Hazal Ocak hakkında 'kamu görevlisine hakaret' iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet gazetesinin 20 Ocak 2020 tarihli manşetinden yayımlanan “Damat işi biliyor” başlıklı haberde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 2013 yılında, babası Sadık Albayrak’ın ise 2003 yılında Kanal İstanbul güzergâhında yer alan Arnavutköy’e bağlı Boyalık mahallesindeki satın aldıkları 2 arazi anlattılıyordu.

Tarla vasfındaki bu araziler Kanal İstanbul’un çevresine kurulacak 'Yenişehir'i işlendiği planda da 'konut alanı' sınırları içinde kalıyordu. Konuyla ilgili Bakan Albayrak’a yönelttiğimiz soruları yanıtlayan bakanlık yetkilisi, Albayrak’ın araziyi 2012 yılında satın aldığını belirtmişti. Yetkili, “Berat beyin babası Sadık Albayrak 2003 yılında bu köyden arazi aldı. 2012’de arazinin yan tarafındaki arazi satışa çıktı. Yabancıya gitmemesi için de Berat Albayrak bu araziyi aldı. Kanal İstanbul’la bağdaştırmak zorlama olur. Kanal İstanbul’la bir ilgisi yok” demişti.

Albayrak’ın avukatı Ahmet Özel haber üzerine hukuku yollara başvuracaklarını açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından haberimize erişim engeli getirildi. Haberi gündeme taşıyan onlarca internet sitelerine de yasak kararı alındı. Haberi yapan muhabir Hazal Ocak hakkında da 'kamu görevlisine hakaret' iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Cumhuriyet