Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisi olduğu iddia edildi. Cumhuriyet'te yer alan haberde Albayrak'ın babası Sadık Albayrak, Arnavutköy'de üç dönüm arazi aldı. Erdoğan, 2011'de Kanal İstanbul projesini açıklamıştı. Bir yıl sonra da Bakan Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'ın arazisine komşu 13 dönümlük arazi satın aldı.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak imzalı haberde, Arnavutköy Boyalık'ta bulunan 'tarla vasfında'ki arazi, Kanal İstanbul için değiştirilen yeni planda 'konut alanı' sınırları içerisinde kalıyor. Bölgedeki arazilerin çok değerlendiğini belirten köylüler, "Son birkaç haftadır arazi almak isteyen emlakçılar ve Araplar buraya akın etti" dedi.

Söz konusu haberde bir bakanlık yetkilisinin, "Berat Bey'in babası 2003'te bu köyden arazi aldı. 2012'de yan taraftaki arazi satışa çıktı. Yabancıya gitmemesi için de Berat Albayrak bu araziyi aldı. Kanal İstanbul'la bağdaştırmak zorlama olur. Kanal İstanbul'la bir ilgisi yok" ifadelerini dile getirdi.