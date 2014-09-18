Kılıçdaroğlu Beşiktaş maçını Çarşı'nın yanında değil, protokolde izleyecek

Gezi Parkı eylemlerine destek verdikleri gerekçesiyle müebbet hapis istemiyle yargılanacak Çarşı'ya destek vermek için taraftarlarla maç izleyeceği açıklanan Kılıçdaroğlu'nun tribünü son dakikada değişti. Kılıçdaroğlu siyah beyazlıların Avrupa Ligi'nde oynayacağı Asteras maçını protokol tribününden izleyecek.

Tolga Yenigün’ün Hürriyet gazetesinde yer alan haberine göre, Gezi Parkı eylemleri sürecinde hükümeti yıkmaya teşebbüsten yargılanan Beşiktaş'ın etkin taraftar grubu Çarşı'ya destek vermek için siyah beyazlıların Avrupa Ligi'nde Asteras'la Olimpiyat Stadı'nda yaptığı maça gelecek olan CHP Genel Başkanı Kemal KIlıçdaroğlu'nun karşılaşmayı takip edeceği tribün son anda değişti.

Daha önce karşılaşmayı Çarşı Grubu'nun yer aldığı Doğu Tribünü'nün üst katında takip edeceği açıklanan Kılıçdaroğlu'nun, son dakika değişikliğiyle maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nın Protokol Tribünü'nde takip edeceği bildirildi.

Havalimanına inen CHP liderinin stada doğru hareket ettiği öğrenildi.