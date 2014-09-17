Kılıçdaroğlu Çarşı'ya destek için tribünde maç izleyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi olayları ile ilgili olarak savcılığın hazırladığı iddianamede darbeye teşebbüs suçlaması yapılan Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı'ya destek için yarın oynanacak Beşiktaş-Asteras maçını Çarşı ile birlikte tribünde izleyecek.

Fenerbahçe taraftarı olan CHP lideri Kılıçdaroğlu, yarın İstanbul'da Beşiktaş maçını, Çarşı grubu ile birlikte tribünde izleyecek.

Kılıçdaroğlu yarın UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında, Beşiktaş'ın ve Çarşı grubunun yanında olacak. Beşiktaş-Asteras maçını tribünden izleyecek.

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Beşiktaş’a başarılar diliyor ve galibiyeti alkışlamaya gidiyorum” ifadesini kullandı.