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Spor

Kılıçdaroğlu Çarşı'ya destek için tribünde maç izleyecek

Kılıçdaroğlu yarın UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında, Beşiktaş'ın ve Çarşı grubunun yanında olacak. Beşiktaş-Asteras maçını tribünden izleyecek

17 Eylül 2014 18:39

 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi olayları ile ilgili olarak savcılığın hazırladığı iddianamede darbeye teşebbüs suçlaması yapılan Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı'ya destek için yarın oynanacak Beşiktaş-Asteras maçını Çarşı ile birlikte tribünde izleyecek.

Fenerbahçe taraftarı olan CHP lideri Kılıçdaroğlu, yarın İstanbul'da Beşiktaş maçını, Çarşı grubu ile birlikte tribünde izleyecek.

Kılıçdaroğlu yarın UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında, Beşiktaş'ın ve Çarşı grubunun yanında olacak. Beşiktaş-Asteras maçını tribünden izleyecek. 

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Beşiktaş’a başarılar diliyor ve galibiyeti alkışlamaya gidiyorum” ifadesini kullandı.

 

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