Kılıçdaroğlu, beş gündür yürüyor: Bize saldıranlar olabilir, ben inatla adalet için devam edeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "Adalet Yürüyüşü" bugün beşinci günü Kızılcahamam'a bağlı Bulak Köyü'nde sona erdi. CHP Türkiye genelinde, 18.00'de "Adaleti Düşünme" eylemi başlatma kararı aldı. Tekin Bingöl, "Herkes durarak adaleti düşünecek" dedi.

Dün (18 Haziran) yürüyüş sırasında kalp krizi geçiren 79 yaşındaki Hasan Tatlı'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Yarın düzenlenecek cenaze törenine CHP grup başkanvekilleri ve kimi milletvekillerinin de katılacağı bildirildi. Kılıçdaroğlu, "Adalet yolundaki ilk kaybımız. İnşallah, bundan sonra buna benzer bir olayla karşılaşmayız" dedi; Tatlı'nın ailesine baş sağlığı diledi.

Yürüyüşe Türkiye'nin dört bir yanından katılımlar sürdü. Korteje katılmak isteyen vatandaşlar için çeşitli illerden otobüsler kaldırıldı.

"İnatla adalet için yürüyeceğim"

Yürüyüş öncesi açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "herkes için adalet istediklerini" vurgulayarak "Kimseye zarar vermiyor kötü söz söylemiyoruz. Bize saldıranlar, eleştirenler olabilir. Bizi kızdırmak isteyenler olabilir. Canları sağ olsun" dedi. Kılıçdaroğlu, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Ben inatla adalet için yürüyeceğim. 80 milyon için. Dün yağmur altında yürürken, yoldan gelip geçen kamyonlar, minibüsler araçlar belki şöyle düşünmüşlerdir; 'Bu yağmurun altında bu insanlar neden yürüyor' diye. İnsan varsa bir yerde adalet olmak zorundadır. Adalet için yürüyoruz."

İşte dakika dakika yaşananlar

18:00 - CHP Türkiye genelinde, 18.00'de adaleti düşünme eylemi başlatma kararı aldı. Tekin Bingöl, "Herkes durarak adaleti düşünecek" dedi. CHP örgütlerinin de bulundukları yerde eyleme katılması bekleniyor.

17:00 - Adalet Yürüyüşü'nün 5. günü ızılcahamam'a bağlı Bulak Köyü'nde sona erdi.

14:35 - Müzisyen Burhan Şeşen, katılımcısı olduğu "adalet yürüyüşü" hakkında ileri sürülen "FETÖ için yürüyorlar" iddiasına sosyal medya hesabında tepki gösterdi. Şeşen, "Okumak FETÖ'ye destek, konuşmak FETÖ'ye destek, yazmak FETÖ'ye destek, şimdi de yürümek FETÖ'ye destek oldu.Hiç utanmanız yok mu?" dedi.

14:15 - CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, yürüyüş güzegâhında internet erişimine güçlük çektiklerini ifade etti. "İnternet 2 gündür kesik. Biz mesaj paylaşamaz duruma geldik. Gazeteciler görüntü ve haber gönderemez durumda. Telefonlar çekmiyor" diyen Şeker, "Coğrafi şartlar tabii ki çekim güçlerini etkileyebilir ama bu sürekli olunca normal değil. Kesinlikle bilinçli olduğunu düşünüyoruz" görüşünü dile getirdi.

13:40 - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) yürüyüşe katılma kararı aldı. Yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Adalet olmazsa barış olmaz. Adalet olmazsa sendikal hak ve özgürlükler olmaz. Adalet olmazsa iş olmaz, aş olmaz, ekmek olmaz" ifadesi yer aldı.

12:30 - Kızılcahamam'da yaşayan 82 yaşındaki Sadık Çalıkıran, "adalet yürüyüşü"ne destek vermek için yatağından kalkıp korteje katıldı. Çalıkıran, gazetecilerin "Sen de yürüyecek misin?" sorusu üzerine "Yürüyeceğim, yürüyeceğim. Bu vaziyette yürüyeceğim" dedi.

12:20 - Kılıçdaroğlu, Hasan Tatlı'nın ölümüne ilişkin olarak açıklama yaptı. Kızılcahamam çıkışında verilen molada gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Çok üzgünüz. Adalet yolundaki ilk kaybımız. İnşallah, bundan sonra buna benzer bir olayla karşılaşmayız" dedi.

11:15 - Yürüyüş yeniden başladı. Yarbay Ali Tatar'ın ağabeyi Ahmet Tatar da korteje katıldı.

10:45 - Şair Ataol Behramoğlu, "Yunus Gibi" şiirini okudu.

Şiirin bir bölümü şöyle:

"Kıran vurdu memleketi

Zalimler hakan olmuştur

Yedikleri yoksul eti

İçtikleri kan olmuştur"

10:30 - Dün (18 Haziran 2017) yürüyüş sırasında kalp krizi geçiren 79 yaşındaki Hasan Tatlı hayatını kaybetti. Tatlı'nın kalbi dün üç kere durmuştu.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Tatlı'nın sağlık durumuna ilişkin olarak "Hayati tehlikesi son derece kritik, çünkü yaklaşık bir saat geri döndürme süreci oldukça kritik bir süredir ve umuyoruz ki iyileşecek” demişti.

10:15 - Beşinci günün birinci etap molasının gerçekleştirileceği yere ulaşıldı.

09:15 - "Adalet Yürüyüşü", Kızalcahamam Orman Deposu mevkinden başladı.

09: 05 - Korteje sanatçı Ataol Behramoğlu, Halkevleri Genel Başkanı Oya Ersoy ve Mustafa Sarıgül de katıldı.

Geride bırakılan dört gün boyunca çok sayıda siyasetçi, sanatçı ve vatandaş yürüyüşe destek verdi. 25 gün sürmesi planlanan 432 kilometrelik yürüyüşte, toplam 85 kilometre yol kat edildi.

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Ne olmuştu?

MİT TIR'ları davası kapsamında 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Berberoğlu, 14 Haziran'da mahkeme salonunda tutuklandı. Kılıçdaroğlu, aynı gün söz konusu tutuklama kararına tepki gösterdi; "Herkes için adalet" diyerek ertesi gün (15 Haziran 2017) Ankara Güvenpark'ta "adalet yürüyüşü"ne başladı.

Çok sayıda vatandaşın destek verdiği yürüyüşe katılan siyasiler arasında AKP kurucularından Fatma Bostan İnsal, kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen, HAS Parti kurucularından Prof. Cihangir İslam, EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan ve MYK üyesi Levent Tüzel de yer aldı.

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar da dün (17 Haziran 2017) "Birlikte yürümek için üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

Ankara'dan İstanbul'a doğru gerçekleştirilen yürüyüş kapsamında Kemal Kılıçdaroğlu dün, 16 kilometre yol kat etti. Yürüyüşün 28 gün sürmesi bekleniyor.

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Kavurmacı'nın tutuklanmasına tepki

Yürüyüşün üçüncü gününde Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ın "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla tutuklanıp daha sonra "sağlık sorunları" gerekçesiyle tahliye edilen damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın yeniden tutuklanmasına da tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Zaman zaman eleştirdik, zaman zaman yargının bu tip tutumlarının toplumu ayrıştırdığını ifade ettik. Kesim mahkumiyet kararı çıkmadığı sürece insanların tutuklanmalarını doğru bulmuyorum” dedi.

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"Yargı sizi de davet ederse şaşırmayın"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise dün yürüyüşe ilişkin olarak ilk kez açıklama yaptı. "Yollar yürümekle aşınmaz. Bu yolla hukuk elde edeceklerini zannediyorlarsa bu da mümkün değil" diyen Erdoğan, sözlerinin devamında "Adalet pankartlarıyla dolaşmak adaleti getirmez. Yargı yarın sizi de davet ederse şaşmayın" ifadesini kullandı.