Kılıçdaroğlu: Başbakan hiç tuvalete de mi gitmedi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, demokratikleşme paketiyle w,q ve x gibi harflerin klavyelerde serbest bırakılmasını değerlendirerek, “Neymiş efendim, 3 tane harf geliyormuş alfabeye. W, q, x geliyormuş. Ben merak ediyorum, ya bu Başbakan tuvalete hiç gitmedi mi? Tuvaletlerin kapısında 'w' yazar zaten. Televizyon seyretmiyor mu, açsın 'Show' televizyonu var. Yani bu yeni geldi, yeni bir demokrasi, yok bunlar” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , Gaziantep Ticaret Borsası'nda (GTB) yaptığı konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Demokratikleşme paketi", "tutuklu milletvekilleri" ve "Mehmet Haberal'ın yemin etmesi" konusundaki görüşlerinin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Bir sefer paketin adına özür dileyerek söylüyorum, 'demokratikleşme paketi' demeyin. Neresi demokratikleşme paketi, neresi? Bu bir seçim paketi. Sonra demokrasi paketi denir mi? Birisi lütfedecek, halka demokrasi vadedecek. Demokrasi bir uygarlık işaretidir, bir birikim işidir, bir kültür işidir. Kendi partisinde demokrasiyi getiremeyen insan ülkeye demokrasiyi getiremez. Böyle görmemiz lazım. Neresi demokrasi paketi? 30 Eylül'de sayın Başbakan bir açıklama yaptı. O açıklamayı vatandaş kabul eder etmez, ona saygı duyarız, ama demokrasi farklı bir şeydir."

Biz çoğunu önermiştik

Başbakan’ın açıkladığı paketin CHP’nin daha önce açıkladığı 17 maddelik demokrasi paketinden alıntı olduğunu tekrarlayan Kılıçdaroğlu, "Eksiğimiz varsa tamamlarız, yanlışımız varsa düzeltiriz. İyi niyetle yola çıkıyoruz. Bizim paketten bir tane Allah rızası için ya bir tane olsa, biz de görelim bakalım, ne var bu pakette. Yok yaa. Onun için birbirimizi kandırmayalım. Kıyısından köşesinden bazı maddeler alınıp konmuş oraya, işte efendim 'demokrasi' diye topluma sunuyorlar. Neymiş efendim, 3 tane harf geliyormuş alfabeye. W, q, x geliyormuş. Ben merak ediyorum, ya bu Başbakan tuvalete hiç gitmedi mi? Tuvaletlerin kapısında 'w' yazar zaten. Televizyon seyretmiyor mu, açsın 'Show' televizyonu var. Yani bu yeni geldi, yeni bir demokrasi, yok bunlar. Demokrasi farklı bir şeydir. Demokrasi milletin oyunun parlamentoya tam anlamıyla yansıdığı rejimin adıdır" dedi.

Demokraside siyaset eleştiriye tahammül eder

Demokrasinin, siyasetin eleştiriye tahammül etme rejimi olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Demokrasi kin gütmez, demokrasi nefret gütmez, demokrasi herkesin düşüncelerini özgürce ifade ettiği rejimin adıdır. Demokrasi budur. Demokrasi inançlarla uğraşmaz, inanca saygı gösterir. Demokrasi etnik kimliklerle uğraşmaz, herkesin kimliğine saygı gösterir. Demokrasi budur" şeklinde konuştu.