'Tezkereye hayır diyeceğiz, Suriye’nin bize savaş açacak hali mi var'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM’de bugün yapılacak Suriye tezkeresinde “Hayır” diyeceğini belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bugün yapılacak Suriye oylamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gaziantep’te NTV’nin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Suriye tezkeresiyle ilgili olarak, “Bölgemizde barış istiyoruz. Suriye’nin bize saldıracak hali mi var? Türkiye kendi bölgesinde barışın, huzurun güvencesi olmalıdır. Bu halk savaşlardan, terörden çok çekti. Biz böyle bir risk almayı doğru ilmiyoruz, hayır diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Emniyet El Kaide ile ne zaman görüştü

Reyhanlı’da düzenlenen ve 52 vatandaşın hayatını kaybettiği saldırıyı El Kaide bağlantılı bir örgütün üstlendiğinin hatırlatılmasının üzerine Kılıçdaroğlu, “El Kaide terör örgütünün İstanbul’da daha önce terör eylemleri gerçekleştirdiğini biliyoruz. Çok sayıda vatandaşımız öldü ve yaralandı. El Kaide’nin terör örgütü olduğunu tüm dünya kabul ediyor. Vahim olan şu: Emniyet Genel Müdürlüğü, “Bu El Kaide’nin açıklaması değildir” açıklaması yaptı. Bu AKP ile El Kaide arasındaki iletişimi gösteren bir açıklamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü bu talimatı kimden aldı, Emniyet El Kaide ile ne zaman görüştü. Bu açıklamayı okuyunca tüylerim diken diken oldu. Hükümet bu konuda çok acil önlem almalı. Türk Emniyeti’nin terör örgütleriyle işbirliğinde olması gerçekten vahim” şeklinde konuştu.