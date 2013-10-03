T24 LogoT24 Logo
Politika

'Tezkereye hayır diyeceğiz, Suriye’nin bize savaş açacak hali mi var'

Kılıçdaroğlu: Türkiye kendi bölgesinde barışın, huzurun güvencesi olmalıdır. Bu halk savaşlardan, terörden çok çekti.

03 Ekim 2013 14:24

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM’de bugün yapılacak Suriye tezkeresinde “Hayır” diyeceğini belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bugün yapılacak Suriye oylamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gaziantep’te NTV’nin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Suriye tezkeresiyle ilgili olarak, “Bölgemizde barış istiyoruz. Suriye’nin bize saldıracak hali mi var? Türkiye kendi bölgesinde barışın, huzurun güvencesi olmalıdır. Bu halk savaşlardan, terörden çok çekti. Biz böyle bir risk almayı  doğru ilmiyoruz, hayır diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

 

Emniyet El Kaide ile ne zaman görüştü

 

Reyhanlı’da düzenlenen ve 52 vatandaşın hayatını kaybettiği saldırıyı El Kaide bağlantılı bir örgütün üstlendiğinin hatırlatılmasının üzerine Kılıçdaroğlu, “El Kaide terör örgütünün İstanbul’da daha önce terör eylemleri gerçekleştirdiğini biliyoruz. Çok sayıda vatandaşımız öldü ve yaralandı. El Kaide’nin terör örgütü olduğunu tüm dünya kabul ediyor. Vahim olan şu: Emniyet Genel Müdürlüğü, “Bu El Kaide’nin açıklaması değildir” açıklaması yaptı. Bu AKP ile El Kaide arasındaki iletişimi gösteren bir açıklamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü bu talimatı kimden aldı, Emniyet El Kaide ile ne zaman görüştü. Bu açıklamayı okuyunca tüylerim diken diken oldu. Hükümet bu konuda çok acil önlem almalı. Türk Emniyeti’nin terör örgütleriyle işbirliğinde olması gerçekten vahim” şeklinde konuştu.

 

ETİKETLER

chpkemal kılıçdaroğlusuriye tezkeresioylamael kaidereyhanlıpatlamaemniyet genel müdürlüğüaçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24