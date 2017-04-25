Kılıçdaroğlu: AYM Başkanı, referandumun şaibeli olduğunu net bir şekilde ortaya koymuştur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın "Yasaları yorum yoluyla değiştirmek mahkeme eliyle anayasa değişikliği yapmaktır" sözlerini hatırlatarak, "Anayasa Mahkemesi Başkanı referandumun şaibeli olduğunu açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur. Duyarlılığı için teşekkür ederim" dedi. YSK'nın hukuksuz kararının sandıklar açıklandıktan sonra alındığını belirten Kılıçdaroğlu, "YSK'nın bu kararı alan hâkimleri kimden talimat aldılar? Bu seçim meşru değildir. YSK'da bu kararı alanlar ahlak yoksunu" dedi.

"Yanlış kararlar aldıkları için Danıştay'a gittik" diyen Kılıçdaroğlu, "Eğer bir yasada hâkime yetki verildiyse biz bu kararı saygıyla karşılarız ama bir yasada açık bir hüküm varsa o yasa maddesine yargıcın uyması gerekir. YSK yasa maddesini çiğnedi" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen Parti Meclisi toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Az önce Anayasa Mahkemesi'nin 55. kuruluş yıl dönümü törenlerine katıldım. Yargıç görevini yaptığı sürece haklıyı ve haksızı ayırdığı sürece başımızın üstünde yeri vardır. AYM verdiği kararlarla Türkiye için değil, dünyaya da örnek olmalıdır. Hukuk kurullarına uymayı esas alır adalet.

Hak, hukuk, adalet kavramları birbirini tamamlayan kavramlardır. Adalet bütün inançların ortak temelidir. Adaleti hukuk kuralları içerisinde gerçekleştirirsek sorun yoktur. YSK'nın da adaletli davranması hepimizin ortak kararıdır. Seçimler ve halk oylaması yargı yönetim ve denetimi altında yapılır.

Yönetimle ilgili yanlış kararlar aldıkları için Danıştay'a gittik. YSK'nın varlık nedeni adaletli bir seçimin gerçekleşmesini sağlamaktır. YSK yönetim görevini yaptı mı? Yaptı. Ama yönetim görevini yaparken yasaların açık hükmünü çiğnedi. Seçim Kanunu Madde 98 üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mühürü olmayan zarflar geçersiz sayılır. Bu kadar açık.



"Aldıkları karar kendi yayınladıkları genelgeye aykırı"

Soru şu: Bu açık hükme rağmen neden mühürsüz zarflar geçerli sayıldı. Seçim Kanununu 101. madde: Arkalarında sandık mühürü olmayan oy pusulaları geçersizdir.

Kendi yayınladıkları genelgelere aykırı. Kendi verdikleri eğitimlere aykırı olarak karar aldılar. Saat 17.00'den sonra. AKP'nin YSK'daki temsilcisinin başvurusu üzerine geçersiz sayılması gereken oyları geçerli saydılar.

"AYM Başkanı, referandumun şaibeli olduğunu açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur"

AYM Başkanı Arsan bugünkü törende "yasaları yorum yoluyla değiştirmek mahkeme eliyle Anayasa değişikliği yapmaktır" diyor. Seçim kanunu belli. Anayasa Mahkemesi Başkanı referandumun şaibeli olduğunu açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur Duyarlılığı için teşekkür ederim

YSK bu talimatı kimden aldı? Bu meşru değildir. Halk oylaması meşru değildir. YSK'da bu kararı alanlar ahlak yoksunudur. Kalemini ve vicdanını satmayan kişiye hakim denir.

Size ne sözler verildi. Cevabını almış değiliz. Yasayı çiğneyin arkandayız, diyen irade, size milletvekilliği sözü mü verdi? Hakimliğe gölge düşürdüler. Hakim egemenlerin himayesinde çay toplamaya gitmez. Bu Anayasa değişikliği ile Türkiye Cumhuriyeti yönetilemez.