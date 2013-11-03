Kılıçdaroğlu: AKP artık başörtüsü üzerinden istismar yapamayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’de başörtüsü tartışmaları üzerinden hükümete yüklenerek, “Düne kadar hem kadının bedeni hem de giyimi üzerinden siyaset yaptılar ve utanmadan CHP’yi suçladılar. Biz kadın erkek eşitliğine inanana bir partiyiz. Biz çok önemli bir gerçeği Türkiye gündeminde çektik aldık. Artık başörtüsü üzerinden istismar yapamayacaklar” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP Parti Meclisi toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu konuşmasında şunları söyledi:

Bu hafta parlamentoda gerçekten bir tarih yazdık. AKP’liler ve onların medyası hazırlanmış ama CHP kendisine yakışan tavrıyla parlamentoda yerini aldı, konuşmalarını yaptı. Biz CHP olarak kadının bedeni giysisi üzerinden siyaset yapmayı doğru bulmuyoruz.

Düne kadar hem kadının bedeni hem de giyimi üzerinden siyaset yaptılar ve utanmadan CHP’yi suçladılar. Biz kadın erkek eşitliğine inanana bir partiyiz. Biz çok önemli bir gerçeği Türkiye gündeminde çektik aldık. Artık başörtüsü üzerinden istismar yapamayacaklar. İki arkadaşımız konuştu ikisine de yürekten teşekkür ediyorum. Özellikle Şafak Pavey’in konuşması o kadar etkili oldu ki o çevrelerde alkışlamaları gerekirken saldırmaya başladılar. Neden saldırıyorsunuz. Çünkü beklemiyorlar. Ezberleri bozuldu.

Yerel seçimler

Adaylarımız objektif ve tartışmaya yer bırakmayacak şekilde seçmeye çalışıyoruz. Bu benim yakınım bu benim dostum… Onlar artık yok CHP’de. Bugün size 295 belediye başkan adayımızı getireceğiz. Nasıl belirledik bu isimleri arkadaşlar sizlere anlatacak.