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Politika

Abdullah Gül: Başörtüsü sorunu artık bitti, tartışmamak lazım

Gül: Bildiğim kadarıyla bir iki Avrupa ülkesinin parlamentosunda, bir iki tane örtülü milletvekili var. Yani, oralarda varken Türkiye'de niye olmayacak?

03 Kasım 2013 11:02

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM’de başörtüsü tartışmalarıyla ilgili olarak "Bu sorunun artık geride kaldığı kanaatindeyim. Kendi haline bırakmak ve tartışmamak lazım" dedi. Siyasi partilerin olgun ve özgürlükçü tavrına atıfta bulunan Gül, "Partilerimiz ortak bir anlayışla bu işi neticelendirdi. Doğrusu bu iş burada tamam oldu artık. Bitti. Tartışmamak lazım" dedi.

Türk-İngiliz 3. Tatlıdil Forumu'na katılmak üzere İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, gazetecilerin sorularını cevapladı.

"Türkiye artık normalleşiyor" diyen Gül, "Meclis'te grubu olan bütün partilerin ortak bir anlayışıyla bu işin (başörtüsü) neticelenmesi hepimizin en çok sevinmesi gereken nokta. Bütün partiler kendi içinde tartışmışlardır, bunun böyle olacağına karar vermişlerdir. Aslında normalleşme dediğimiz şey bu. Bildiğim kadarıyla bir iki Avrupa ülkesinin parlamentosunda, bir iki tane örtülü milletvekili var. Yani, oralarda varken Türkiye'de niye olmayacak? Bunların arkasına başka anlamlar yüklememek lazım. Yoksa tartışmalı olur. Bir zamanlar Londra'daki, Paris'teki üniversitelerde başörtüsü serbestken Türkiye'de yasaktı. Bunlar anormal şeylerdi. Bunları başka şeylere çekmemek gerekir." diye konuştu.

 

Siyaset konusu olmasın

 

Başörtüsü sorunun artık bittiğini söyleyen Gül, "Bu sorunun artık geride kaldığı kanaatindeyim. Kendi haline bırakmak lazım. Artık siyasetin konusu olmaktan çıkması lazım. Bu şekilde çıktığı kanaatindeyim. Türkiye gibi bir ülkede halk içinde zaten böyle bir problem yoktu. Ailelerin içerisinde yoktu. Hepimizin ailesine şöyle baktığımızda farklı farklı giyinenler, davrananlar. Ama sevgiler azalıyor veya çoğalıyor mu? Hayır. Doğrusu bu iş burada tamam oldu artık. Bitti. Tartışmamak lazım" ifadelerini kullandı.

 

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