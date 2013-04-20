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Politika

Kılıçdaroğlu: Aklı başında olan barışa karşı çıkmaz

Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki bir etkinlikte yaptığı konuşamada, "Aklı başında olan birisi barışa karşı çıkar mı?" dedi

20 Nisan 2013 10:26

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisini barışa karşı çıkmakla eleştiren Erdoğan'a yanıt verdi, "Aklı başında olan barışa karışı çıkmaz" dedi.
 
Partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada çözüm sürecine değinen Başbakan Erdoğan, muhalefeti barışa karşı çıkmakla eleştirdi.

Erdoğan'a ilk yanıt CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki bir etkinlikte yaptığı konuşamada, "Aklı başında olan birisi barışa karşı çıkar mı?" dedi.

"Çözüm süreci" tartışmalarına değinen Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkemizi seviyoruz. Bize soruyorlar, 'siz barışa karşı mısınız?' Aklı başında olan birisi barışa karşı çıkar mı? Çocuklarımızın adını biz 'Barış' koyduk, 'Özgür' koyduk. Neden barışa karşı çıkalım? Ülkede barış olsun mu? Elbette olsun. Huzur olsun mu? Elbette olsun.

O zaman sormamız gereken soru şu; barış ve huzur istiyorsak ki istiyoruz, o zaman bize söylenmesi lazım, 'barışı şu koşullarda getiriyoruz' diye. Biz bilmiyoruz. Bilen var mı? Hayır. Milletvekilleri bilmiyor.

Bakanların büyük kısmı bilmiyor. Vatandaş zaten hiç bilmiyor. 'Akil İnsanlar' bilmiyor. Akil olmayan bir insan bulmamız lazım herhalde, bize biraz ipucu verecek. Kim söyleyecek?"

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