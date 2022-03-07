Kılıçdaroğlu, 10 Mart'ta Diyarbakır'a gidiyor: "Kadim birliktelik için geliyoruz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Mart Perşembe günü Diyarbakır’a gidecek. CHP Genel Merkezi’nin hazırladığı ziyarete ilişkin görsellerde “Kadim şehirde kadim birliktelik için geliyoruz” ifadeleri yer aldı.

Kılıçdaroğlu’na Diyarbakır gezisinde, CHP Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleri eşlik edecek. Kılıçdaroğlu sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelecek. (ANKA)

Ne olmuştu?

Kılıçdaroğlu, Diyarbakır daha önce iki kez ertelenmişti.

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