Kılıçdaroğlu: Bu ülkeye demokrasi gelecekse bunun yolu Diyarbakır’dan geçer

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır mitingi öncesinde, "Bu ülkeye demokrasi gelecekse bunun yolu Diyarbakır’dan geçer" dedi.

Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı DEVA Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu beraberindeki heyet ile birlikte DEVA Partisi Genel Merkezi'ne geldi. Görüşmenin ardından iki lider ortak açıklama yaptı.

CHP'nin Diyarbakır mitingi sorulmasına üzerine Kılıçdaroğlu, "Diyarbakır’a 27’sinde gideceğim. Diyarbakırlılara buradan selam gönderiyorum. Şuna kesinlikle inanıyorum. Bu ülkeye demokrasi gelecekse, demokrasi olacaksa, herkes kimliğinden, inancından ötürü ötekileştirilmeyecekse bunun yolu Diyarbakır’dan geçer. Diyarbakırlılara bunu anlatacağım, sorularını da samimiyetle yanıtlayacağım." açıklamasını yaptı.