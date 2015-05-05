Kıbrıs’ta müzakere süreci yeniden başlıyor

KKTC Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşmede, Müzakereci Özdil Nami ile BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim da hazır bulundu.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eidei dün KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Lider Nikos Anastasiadis ile görüşmek için Ada’ya geldi.

İlk görüşmeyi Akıncı ile yapan Eide, yarın da Rum Lider Anastasiadis ile görüşecek.

Görüşmenin ardından Akıncı ve Eide basına açıklamalarda bulundu.

Akıncı: Görüşme süreci yeniden başlıyor

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, müzakerelerin yeniden başlayacağının netleştiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Akıncı, yaklaşık 1 saat 15 dakika süren görüşme sonrasında basına yaptığı açıklamada, görüşme sürecinin yeniden başlayacağına işaret ederek, Eide ile bu süreci nasıl ileri götürebileceklerini ele aldıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Görüşme süreci yeniden başlıyor, o çerçevede Eide ile süreci ileriye nasıl taşıyabileceğimizin ilk temasını gerçekleştirmiş olduk” dedi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile 11 Mayıs’ta akşam yemeğinde bir araya geleceklerini anımsatan Akıncı, “Orada da görüşmeyi yaptıktan sonra normal süreç başlayacak” diye konuştu.

Kıbrıs sorununun çözümü için ortada önemli bir fırsatın bulunduğunu, 10 yıl önce kaçırılan fırsatın yeniden doğduğunu belirten Akıncı, kendisinin Cumhurbaşkanı seçilmesiyle olumlu bir havanın oluştuğunu da gözlemlediğini söyledi. Her iki tarafın ortaya irade ve kararlılık koyması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “1968’den beri süren bir süreci olumlu bir çerçevede sonlandırmanın zamanı geldi” dedi.

Geçmişte Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların çok acı çektiğini, yeni kuşakların ise Ada’nın nimetlerini paylaştığını görmek istediğini söyleyen Akıncı, “Bunu bir temenniden öteye çıkaralım, ete kemiğe büründürelim, bunu bir çözümle taçlandıralım, bu hedef yönünde çalışacağım. İnanıyorum ki Anastasiadis de aynı kararlılığı gösterir” diye konuştu.

Ankara ziyareti

Ankara ziyaretinin 11 Mayıs’ta başlayan hafta içerisinde gerçekleşebileceği açıklamasına da değinen Cumhurbaşkanı Akıncı, Dışişleri Bakanı ve Müzakereci Özdil Nami’nin programını değiştirmesiyle birlikte, Ankara’ya ziyaretini 6 Mayıs Çarşamba günü günübirlik yapacağını belirtti. Akıncı, yeni süreçte yürütülecek çalışmalar anlamında Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle görüşmenin yararlı olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Eide ile 8 Mayıs’ta yeniden görüşeceğini de ifade etti.

'Anastasiadis çözümün gerekli olduğunu görmeli'

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de çözüme ihtiyaç olduğu vizyonunu paylaştığını ümit ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, sorunun çözülememesi halinde gelecek nesillerin sorunu çözmesinin daha da güçleşeceğini belirtti.

Maraş, Gazimağusa Limanı ve Ercan

Kapalı Maraş’ın, Gazimağusa Limanı’nın uluslararası ticarete ve Ercan Havalimanı’nın uluslararası uçuşlara açılması konusuyla ilgili olarak Akıncı, Eide ile görüşmede bu konunun tartışılmadığını, ancak Kıbrıs Türk halkı ile paylaştığı vizyonunun halen arkasında olduğunu söyledi. Tüm uğraşlarını güven arttırıcı önlemlere adayıp, kapsamlı çözümü geride bırakacak bir uğraş içerisine girmeyeceklerini belirten Akıncı, “Tüm güven arttırıcı önlemler, bu da dahil, kapsamlı bir çözüm yönünde tetikleyici bir element gibi görülmeli. Liderlerin her şeyden önce bir araya gelip tüm konuları görüşmesi gerekir. Her şeyden önce aynı vizyonu paylaşıp paylaşmadıklarının görülmesi lazım” dedi.

Lefkoşa Türk Belediye Başkanlığı döneminde Lefkoşa Rum Belediyesi ile yaptığı ortak çalışmalara işaret eden Akıncı, “Temel başlangıç noktası ortak ihtiyaçlardır. Bu noktadan başlayabiliriz. Aynı prensip Kıbrıs sorunu için de geçerlidir. Ortak ihtiyaçları her iki taraf da hissetmeli” diye konuştu.

'Çok kolay değişmem'

Kıbrıslı Rum bir gazetecinin “Cumhurbaşkanı seçilmeden önceki Akıncı, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra aynı Akıncı olacak mı?” sorusuna Cumhurbaşkanı Akıncı, “Karakterimle ilgili bir şey de, çok kolay değişemememdir” dedi.

Eide: Sürecin yeniden başlayacağı çok net

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide de görüşme sonrasında basına yaptığı açıklamada, “Karşımızda (çözüm için) son on yıl içerisinde en iyi fırsat bulunuyor” dedi.

Yeniden başlayacak olan sürecin bir çözümle sonuçlanacağı yönünde olumlu bir havanın bulunduğunu belirten Eide, Akıncı ile görüşmelerinin çok yapıcı geçtiğini söyledi.

'Tarih 11 Mayıs'ta açıklanabilir'

Yarın sabah Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüşeceğini ve bu görüşmede sürecin nasıl ileriye götürülebileceğini ele alacaklarını ifade eden Eide, Akıncı ile Anastaisadis arasında 11 Mayıs’taki yemekte sürecin ne yön alacağını da açıklayacaklarını ifade etti.

Eide, “Sürecin (yeniden) başlayacağı çok net, çok yapıcı bir ortamda da başlayacağını düşünüyorum” dedi.

“Müzakerelerin başlayacağı tarihin 11 Mayıs’ta açıklanacağını söyleyebilir miyiz?” sorusuna karşılık Eide, bunun iki liderin kararı olacağını, konunun yemeğe kadar olan zamanda da görüşüleceğini, tarihin de iki liderin bir araya geldiğinde açıklanacağını söyledi.

Yeni prosedürün de görüşmede ele alındığını ifade eden Eide, Anastasiadis ile yapacağı görüşmenin ardından bu konunun netlik kazanacağını söyledi. Yeni başlayacak süreçte yakın bir çalışma içerisine girmeye hazır olan iki lider bulunduğunu belirten Eide, liderlerin ne kadar sıklıkta görüşeceği konusunda ancak Anastasiadis ile görüşmesinden sonra yorum yapabileceğini ifade etti.

Yeni başlayacak sürecin, Türkiye tarafından da değerlendirilmesi gereken bir fırsat olduğunu, sorunun çözümünün Türkiye’nin de çıkarına olduğunu Ankara’nın da gördüğünü belirten Eide, “BM’nin Avrupa, Birliği üyesi olmayan Türkiye ile oluşacak federal Kıbrıs arasında ayrıcalıklı bir ilişki düşünüp düşünmediği” sorusuna ise, BM’nin süreci her yönü ile değerlendirdiğini belirterek, konunun sadece BM’yi ilgilendiren bir konu olmadığını, düşüncelerini ilgili taraflarla da görüşecekleri cevabını verdi.