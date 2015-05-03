AP'nin Türkiye raporuna Kıbrıs ayarı

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Türkiye ile ilgili İlerleme Raporu ön taslağında Kıbrıs sorununun çözümüne dair atılacak adımlar öne çıktı. Kıbrıs sorununa iki toplumlu ve iki kesimli federasyon temelinde, adil, bütünlüklü ve kalıcı bir çözüm bulunmasına “güçlü destek” verildiği belirtilen raporda Kıbrıs konusunda Türkiye’ye ve tüm ilgili taraflara, adanın yeniden birleşmesi için yürütülen müzakereleri aktif bir şekilde desteklemesi çağrısı yapıldı. Raporda ayrıca, Türkiye’nin adadaki askerini çekmesi, Maraş’ı BM’ye transfer etmesi ve Güney Kıbrıs ile olan ilişkilerini düzeltmesi gerektiği ifade edildi.

Rum Haber Ajansı’nın (KİPE) yayımladığı taslak raporu, 5 Mayıs’ta AP Dışişleri Komitesi’nde görüşüleceğini ve 11 Mayıs’ta oylanacak.

Abhaber.com’da yer alan habere göre, ön taslak 18-21 Mayıs tarihlerinde Strazburg’da düzenlenecek AP oturumunda veya 27-28 Mayıs tarihlerinde Brüksel’de düzenlenecek oturumda oylamaya sunulacak.

Fileleftheros gazetesi, Türkiye İlerleme Raporu Raportörü Kati Piri’nin, gölge raportörlerle 3 görüşmesinin ardından, raporda 23 değişiklik yaptığını ve bunlardan ikisinin, Kıbrıs ile ilgili olduğunu yazdı.

Habere göre raporda, “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne, gelişmekte olan müzakere sürecinin başarıyla sonuçlanmasını gözetecek olumlu bir ortamı ileri götürmek adına, Mağusa Limanı’nı AB gümrük denetiminde açması ve Kıbrıslı Türklerin, AB ile ticaret yapmasına izin vermesi” çağrısında bulunuldu.

Raporda ayrıca, Güney Kıbrıs’ın “Münhasır Ekonomik Bölgesi” ile ilgili ikili anlaşma imzalama konusunda yasal hakkı bulunduğuna ve Türkiye’nin, bu konuda herhangi bir kışkırtıcı hareketten kaçınması gerektiğine işaret edildi.

AP, Türkiye’nin dondurulan müzakere başlıklarının açılmasını istiyor

Avrupa Parlamentosu’nun (AP), Güney Kıbrıs’ın tek taraflı bloke ettiği Türkiye’nin AB’ye üyelik müzakereleri başlıklarının açılmasını istediği ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi “Avrupa Parlamentosu Lefkoşa’yı Türk Başlıklarını Açmaya Çağırıyor” başlığıyla verdiği haberinde, AP Türkiye Raportörü Kati Piri’nin, hazırladığı raporda bir yandan Türkiye’nin AB üye ülkesi Güney Kıbrıs karşısındaki yükümlülüklerini kaydettiğini, diğer taraftan da Türkiye’ye bazı kazançlar sağladığını iddia etti.

Gazete, kabul gören değişikliklerin yapıldığı nihai metnin, taslaktan daha iyi bir durumda olduğunu savundu.

İlk başlarda hazırlanan rapor taslağında raportörün Türkiye’nin Güney Kıbrıs karşısındaki yükümlülüklerinin neredeyse tümünü “unuttuğunu” iddia eden gazete, Güney Kıbrıs’ın AP Milletvekilleri ve Rum Dışişleri Bakanının müdahaleleri ve faaliyetleri neticesinde raportörün Türk askerlerinin ayrılması ve Maraş’ın BM’ye iade edilmesiyle ilgili AP’ın sabit tezini hatırladığı kaydedildi.

Güney Kıbrıs’ın Mağusa Limanı’nın ticarete açılmasına izin vermesi çağrısının yapıldığını da yazan gazete, metinde tüm ilgili tarafların çözüm çabalarını aktif olarak desteklemesi çağrısının yapıldığına işaret etti. Ankara ile Güney Kıbrıs’ın “kışkırtıcı bir şekilde” Kıbrıs sorununun çözümü konusunda eşit mertebede tutulduğu savunuldu.

Metinde, Güney Kıbrıs’ın 2009 yılından bu yana tek taraflı olarak bloke ettiği Türk müzakere başlıklarının açılmasında ısrar edildiğini de yazan gazete, kolonizasyon ve kayıplar meselesinde Türkiye’nin askeri arşiv ve bölgelere erişime izin vermemesi ve Güney Kıbrıs’ın “Münhasır Ekonomik Bölgesi”nin Türkiye tarafından “istila edilmesi” konularının da metinde yer almayan “olumsuz” gelişmeler olarak sıraladı.