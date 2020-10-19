Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Özuslu: KKTC seçimlerini 'AKP-UBP adayı' kazandı

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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın, KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini "Ulusal Birlik Partisi ve AKP'nin adayı" olarak kazandığını söyledi.

KKTC'de dün (18 Ekim Pazar) yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu değerlendiren Özuslu, "Tatar'ın kendisinin ve partisinin gücüyle değil, Ankara'daki AKP iktidarının görülmemiş desteğiyle" Mustafa Akıncı ile yarıştığı seçimde KKTC Cumhurbaşkanı seçildiğini savundu.

"Kıbrıs Türk Toplumu 1990 seçimlerinden bu yana ilk defa bu kadar müdahaleli bir seçimi geride bıraktı. Yani kazanan UBP-AKP adayı oldu" diyen Özuslu, "Tatar'ın kazandığını, ancak demokrasinin kaybettiğini" öne sürdü.

"Kıbrıslı Türklerin hem içeride, hem de dışarıda ‘kendi kendini yönetme’ iddiasını da kaybettiğini" savunan Özuslu, iki turda da sonuçları "müdahale ile yönlendirilen oyların belirlediğini" iddia etti.

Özuslu, "Türkiye Büyükelçiliği'nin UBP örgütüyle beraber çalıştığını, özellikle Türkiye kökenli KKTC yurttaşlarının bulunduğu bölgelerin adeta ablukaya alındığını, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yardımcısı Fuat Oktay'ın demokrasiyi ezdiğini" öne süren Özuslu, "Sadece KKTC devletinin değil, TC devletinin de parasal ve siyasal gücü ‘federal çözüm ve özgür irade’ mücadelesi veren iki adaya karşı acımasızca kullanıldı" görüşünü dile getirdi. "Pandemi hastanesinin, Maraş'ın gezmeye açılmasının ve tamir edilen su borularının da kampanyanın parçası haline getirildiğini, yargı kararlarına rağmen açılışlar, törenler yapıldığını, kamu yayıncısı BRT’nin adeta ‘UBP’nin sesi' haline getirildiğini, yalan ve iftiraya başvurulduğunu ‘federal çözüm’ isteyenlerin ‘Türkiye düşmanı’ ilan edildiğini, ‘iradeye saygı’ diyenlerin ‘Türkiye’yi sevmeyenler’ diye lanse edildiğini" savunan Sami Özuslu, T24 ile paylaştığı değerlendirmesine, özetle şöyle devam etti:

"Rakamlar da müdahalenin etkilerini açıkça ortaya koyuyor. Birinci turda Akıncı 33 bin, Erhürman ise 24 bin oy almışlardı. İkisinin toplamı 57 bin ediyordu. Oysa dün Akıncı 62 bin oy aldı. Yani iki adayın toplamından 5 bin fazla… Yani AKP-UBP ittifakına karşı mücadele edenler cephesi çok iyi bir direniş ve dayanışma sergiledi. İlk tura göre ülke genelinde yaklaşık 18 bin seçmen daha sandığa gitti. Özellikle Lefkoşa’da Akıncı, Tatar’la arasındaki farkı daha da açtı. Güzelyurt, Lefke ve Girne’de başa baş gittiler. Ama sonucu Mağusa ve İskele seçmeni belirledi. Bu iki ilçe toplamında Tatar, Akıncı’ya göre yaklaşık 4 bin oy daha fazla aldı. Zaten ülke genelindeki oy farkı da 4 bin 527 oldu. Mağusa ve İskele… Müdahalenin en ağır şekilde uygulandığı ve hissettirildiği iki bölge... Lakin iş elbette burada bitmedi. Bu topraklarda demokrasi mücadelesi de, barış mücadelesi de, özgürlük mücadelesi de bugün başlamadığı gibi yarın da bitmeyecek..."

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