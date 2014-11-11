Kibariye'nin eski eşi Tünay Ürek vefat etti

Şarkıcı Kibariye'nin 20 yıl evli kalıp 1999 yılında boşandığı ilk eşi Tünay Ürek, geçen hafta vefat etti. Tüm Türkiye Ürek'i, Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak'ın "Şofeer şofer" hitabıyla tanımıştı.
Günaydın'ın haberine göre, yıllardır akciğer kanseriyle mücadele eden Ürek, yaşadığı hastalık nedeniyle son günlerinde aşırı kilo kaybetti ve gördüğü kemoterapi tedavisine karşılık veremedi. Çevresi, Kibariye'nin ölüm haberiyle yasa büründüğünü açıkladı.
Ekrana çıkmıştı
Vefat eden Tünay Ürek'i tüm Türkiye, Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak sayesinde tanımıştı. Kibariye'nin zirveye tırmandığı yıllarda eşinin ona ihanet ettiğine dair iddialar üzerine ekranlara çıkan Makbule Hanım "Şofeer şofer" diyerek kızgınlığını dile getirmişti.