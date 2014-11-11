T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kibariye'nin eski eşi Tünay Ürek vefat etti

Kibariye'nin eski eşi Tünay Ürek, akciğer kanseriyle mücadelesinde gördüğü kemoterapi tedavisine karşılık veremedi

11 Kasım 2014 13:22

Şarkıcı Kibariye'nin 20 yıl evli kalıp 1999 yılında boşandığı ilk eşi Tünay Ürek, geçen hafta vefat etti. Tüm Türkiye Ürek'i, Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak'ın "Şofeer şofer" hitabıyla tanımıştı.

Günaydın'ın haberine göre, yıllardır akciğer kanseriyle mücadele eden Ürek, yaşadığı hastalık nedeniyle son günlerinde aşırı kilo kaybetti ve gördüğü kemoterapi tedavisine karşılık veremedi. Çevresi, Kibariye'nin ölüm haberiyle yasa büründüğünü açıkladı.

 

Ekrana çıkmıştı

 

Vefat eden Tünay Ürek'i tüm Türkiye, Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak sayesinde tanımıştı. Kibariye'nin zirveye tırmandığı yıllarda eşinin ona ihanet ettiğine dair iddialar üzerine ekranlara çıkan Makbule Hanım "Şofeer şofer" diyerek kızgınlığını dile getirmişti.

 

ETİKETLER

kibariyeeski eşihayatını kaybettikanserşoförtünay üreksanatçışarkıcıboşandıannemakbule tokmak

İlgili Haberler

Kibariye: Başbakan çok kral adam

Başbakan Erdoğan'la girdiği diyalogla damgasını vuran Kibariye, Çok kral adam. Romanlarımızı kollayan ilk başbakanımız" dedi.

Kibariye: Havamın değil, ekmeğimin peşindeyim

Tarkan'a hayranlığı ile bilinen Kibariye, 'Kurban olayım Tarkan’a ben. Benim bir kızım var, bir de Tarkan'ım var' dedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24