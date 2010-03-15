Kibariye: Başbakan çok kral adam

T24 - Başbakan ve Romanların buluşmasına Erdoğan'la girdiği diyalogla damgasını vuran Kibariye, "Kalbim oynuyor sevinçten, çok kral adam, Allah razı olsun diyorum. Romanlarımızı kollayan ilk başbakanımız" dedi.





Başbakan Erdoğan'ın dün Abdi İpekçi'de gerçekleştirdiği Roman açılımının yankıları sürüyor. Başbakan'la girdiği diyaloglar bugün gazetelere yansıyan şarkıcı Kibariye, bugün NTV yayınına bağlanarak yaşananları anlattı.



Kibariye şunları söyledi:



"Biraz önce ben ağlayacak gibi oldum. O kadar güzel sözler bilmiyorum bize layık mıdır ama kalbim yerinden oynadı. İnsan insandır, hakikaten doğru, ayrım yapılmamalı. Ben yıllardır söyledim. Romanların öncüsü olarak kalbim oynuyor yerinden, sevinçten, çok güzel kelimeler duymaktan. Bu inanılmaz bir güzellik, bugüne kadar kimsenin yapmadığı bir şeyi o kadar güzel kelimelerle yapıyorlar ki. Romanları sevindirmek, bu kadar iyilik güzellik ilk defa başbakanımızdan bize yapılıyor. Allah onun da her şeyi kalbine göre versin."



Oğuz Haksever: Yaklaşım çok değerli biliyorum ama onun ötesinde neler yapılmalı?



Kibariye: Biz Romanların, başbakanımızın yaptığı iyiliklere ve güzelliklere herkesin layık olmaya çalışması lazım.



Oğuz Haksever: Sorunlar hakkında neler yapılmalı?



Kibariye: En güzelini bir kere başbakanımız zaten yaptı. Gerçekten güzel adam, insan adam, adam gibi adam Başbakan. Hakikaten önemli bir adam. Yapacağını yaptı zaten ev alıyor, onları kolluyor. Söylenmesi gereken tatlı kelimeler -yani Çingene deniliyordu- o kadar güzel savunmalar yaptı ki bilmiyorum bunun üstüne ne söylenir.



Oğuz Haksever: Aranızdaki diyalogda ne konuşuldu?



Kibariye: Yanına gittiğimde 'Bir isteğiniz var mı? dedim şarkı olarak. Onun dışında konuştuklarımızı söylemem. Ama gerçekten çok kral adam, Allah razı olsun diyorum. Romanlarımızı kollayan ilk başbakanımız.