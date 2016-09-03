Kibariye ‘hamilelik’ tartışmasına son noktayı koydu

İzmir Enternasyonal Fuarı'nda sahne alan Kibariye'nin (56) ikinci çocuğuna 3 aylık hamile olduğunu açıklamasına ilişkin olarak başlayan tartışmaya Kibariye son noktayı koydu. Kibariye, “Siz sormadan, hemen ben sadete geleyim. Beni sevenlerin sözlerinden çok etkilendim ve 3 aylık hamileyim dedim. Ama öyle bir şey yok. Hamile değilim” dedi.

İzmir Enternasyonal Fuarı'nın dördüncü gününde hayranlarının karşısına çıkan Kibariye, sahnede 3 aylık hamile olduğunu söylemişti. Eşi Ali Küçükbalçık, ‘bebek’ haberini binlerce kişiyle aynı anda öğrenmişti.