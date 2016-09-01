56 yaşında hamile kalan Kibariye yumurta nakli mi yaptırdı?

İzmir Enternasyonal Fuarı'nda sahne alan Kibariye'nin (56) ikinci çocuğuna 3 aylık hamile olduğunu açıklaması gündeme oturdu. Kızı Birgül'ü 40 yaşında kucağına alan Kibariye'nin hamileliği bu yaşta anne olmanın mümkün olup olmadığı tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Jennifer Lopez, Halle Berry gibi isimler de 40'lı yaşlarda anne olmuştu. Şarkıcı Janet Jackson da 49 yaşında hamile kaldığını açıklamış, İspanya'da ise 66 yaşında anne olan Maria Bousada, ikiz çocuk dünyaya getirdikten 3 yıl sonra yaşamını yitirdi. Kibariye'nin hamileliğiyle birlikte, ileri yaşta anne olabilmenin bir mucize mi yoksa tüp bebek teknolojisi mi olduğu tartışılmaya başlandı. Uzmanlar Kibariye'nin başkasından yumurta nakli ya da daha önce kendi yumurtasını dondurmuş olabileceğini savundu. Kibariye ise gebelik yöntemiyle ilgili açıklama yapmadı.

Normal gebelik mümkün değil

Tüp Bebek Üreme İmmünolojisi ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Halit Fırat Erden: 56 yaşında bir kadının normal yolla hamile kalması mümkün değil. Türkiye'de kadının menopoz yaş ortalaması 48, Daha önce yumurtalarını dondurmuş ise hamilelik mümkün olabilir. Ama yıllar önce yumurtalarını dondurmuşsa bir insan 56 yaşına kadar niye bekler? 14 yıl önce yumurta dondurma diye bir yöntem söz konusu değildi. Bugüneğer kişi de sağlıklı ise tek yöntem yumurta donasyonu olabilir. Yani bir başka kadından alınan yumurtanın nakledilmesi ile tüp bebek yöntemi sayesinde hamile kalmış olabilir.

Teknoloji anneliği kolaylaştırdı ama...

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen: 56 yaş çok ciddi bir yaş. Teorik olarak, daha erken yaşta dondurduğu yumurtalarını kullanarak ya da yumurta bağışıyla bir kadın her yaşta gebe kalabilir. Yine de rahimin embriyoyu tutma kapasitesi 54 yaşından sonra azalmaya başlar. Kısırlık tedavisindeki yeni gelişmeler ve teknoloji de kadınların eskiye göre daha ileri yaşlarda anne olmasını kolaylaştırıyor. Yeni araştırmalara göre, 45 yaş sonrasının anne olmak için geç kabul ediliyor. Bilim herzaman, var olan olasılığı hayata geçirmek değil bazen de 'olması doğru mu' sorusuna cevap vermektir. 50'li yaşlarda çocuk sahibi olan çiftin çocuğunun, anne ya da babasını erişkin bile olamadan kaybetme olasılığı yüksek.