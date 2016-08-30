Kibariye 56 yaşında hamile olduğunu açıkladı

İzmir Enternasyonal Fuarı'nın dördüncü gününde hayranlarının karşısına çıkan Kibariye, sahnede 3 aylık hamile olduğunu duyurdu. Eşi Ali Küçükbalçık, bebek haberini binlerce kişiyle aynı anda öğrendi.

DHA'nın haberine göre, 56 yaşındaki Kibariye, hayranlarının tebriğine “İyi ki çağırdınız da geldim, İzmir'de çok mutlu, çok huzurluyum" sözleriyle karşılık verdi.

85'inci İzmir Enternasyonal Fuarı Çim Konserleri 4 Eylül'e kadar sürecek. Kültürpark Yeraltı Otoparkı üstü çim alanda 30 Ağustos Salı Fettah Can, 31 Ağustos Çarşamba Hayko Cepkin, 1 Eylül Perşembe Edip Akbayram, 2 Eylül Cuma Ajda Pekkan, 3 Eylül Cumartesi Athena ve 4 Eylül Pazar günü Vestel sponsorluğunda Sertap Erener konser verecek. İZFAŞ tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilen çim konserleri 21.30'da başlıyor.