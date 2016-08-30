T24 LogoT24 Logo
Magazin

Kibariye 56 yaşında hamile olduğunu açıkladı

Eşi Ali Küçükbalçık, bebek haberini binlerce kişiyle aynı anda öğrendi

30 Ağustos 2016 15:50

İzmir Enternasyonal Fuarı'nın dördüncü gününde hayranlarının karşısına çıkan Kibariye, sahnede 3 aylık hamile olduğunu duyurdu. Eşi Ali Küçükbalçık, bebek haberini binlerce kişiyle aynı anda öğrendi.

DHA'nın haberine göre, 56 yaşındaki Kibariye, hayranlarının tebriğine “İyi ki çağırdınız da geldim, İzmir'de çok mutlu, çok huzurluyum" sözleriyle karşılık verdi.

85'inci İzmir Enternasyonal Fuarı Çim Konserleri 4 Eylül'e kadar sürecek. Kültürpark Yeraltı Otoparkı üstü çim alanda 30 Ağustos Salı Fettah Can, 31 Ağustos Çarşamba Hayko Cepkin, 1 Eylül Perşembe Edip Akbayram, 2 Eylül Cuma Ajda Pekkan, 3 Eylül Cumartesi Athena ve 4 Eylül Pazar günü Vestel sponsorluğunda Sertap Erener konser verecek. İZFAŞ tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilen çim konserleri 21.30'da başlıyor.

ETİKETLER

Kibariye56 yaşında hamile3 aylıkeşiöğrendikonserde

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24