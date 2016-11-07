KHK’yla ihraç edilen akademisyenlerden Cumhuriyet Gazetesi’ne ziyaret

Ankara’da OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleri'yle üniversitelerden ihraç edilen akademisyenler, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Bürosunu ziyaret ederek, gazeteye yönelik baskılara tepki gösterdi. Cumhuriyet Ankara Temsilcisi Erdem Gül’le görüşen akademisyenler, ziyaretlerine ilişkin bir basın açıklaması da yaptı.

“OHAL sürecinde KHK’lerle işlerinden edilen Eğitim-Sen üyesi akademisyenler olarak, bugün benzer bir baskıyla karşı karşıya olan Cumhuriyet Gazetesiyle dayanışma içinde olduğumuzu bildirmek için buradayız” diyen akademisyenler, “eleştirel bilim insanlarını ve Cumhuriyet Gazetesi gibi muhalif kesimleri tehdit olarak görüldüğünü” ifade etti.

KHK’yle atılan Eğitim-Sen üyesi muhalif akademisyenlerin de Cumhuriyet gazetesinin de FETÖ ile asla ilişkilendirilemeyeceğine vurgu yapan akademisyenler, “Bu nedenle bugün aynı faşizan iktidarın hedefi olan Cumhuriyet Gazetesi ile dayanışmamızı göstererek, insan, toplum ve doğa yararına üniversite, demokratik bir ülke ve eşit, özgür bir yaşam için mücadelemize devam edeceğimizi haykırıyoruz”dedi.

Ankara’da İhraç Edilmiş Eğitim-Sen’li Akademisyenler adına yapılan açıklama şöyle:

“Bizler 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında hayata geçirilen OHAL sürecinde KHK’lerle işlerinden edilen Eğitim-Sen üyesi akademisyenler olarak, bugün benzer bir baskıyla karşı karşıya olan Cumhuriyet Gazetesiyle dayanışma içinde olduğumuzu bildirmek için buradayız.

Türkiye’de özgür düşüncenin üzerine çöken karanlık, eleştirel bilim insanlarını ve Cumhuriyet Gazetesi gibi muhalif kesimleri tehdit olarak görmektedir. Üniversitelere ve akademisyenlere yönelik uzun süredir devam eden baskıcı uygulamalar, geçtiğimiz bahar aylarında işten atmalara ve tutuklamalar kadar çeşitli biçimler almıştır. Muhalif akademisyenlere yönelik bu baskılar, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından daha hararetli bir hal almış, OHAL fırsatçılığı yapan idareciler eliyle birçok akademisyen hedef tahtasına konmuştur. Baskıcı idareciler tarafından sürdürülen mobbing uygulamaları, yurt dışı yasakları, bilimsel üretimin önüne kurulan bürokratik bariyerler, torpil ve kayırıcılık yoluyla üniversiteleri saran kliklerin kriminalizasyon çabaları ve daha nicesi bugün emekten ve özgürlükten yana olan bilim insanlarını yıldırmak için uygulanmaktadır.

KHK’yle atılan Eğitim-Sen üyesi muhalif akademisyenler de Cumhuriyet gazetesi de FETÖ ile asla ilişkilendirilemez. 15 Temmuz darbe girişimini “Allah’ın lütfu” olarak görenlerin bir yandan Eğitim-Sen üyesi muhalif akademisyenleri bir yandan da yıllarca Fethullahçı çete ile mücadele etmiş Cumhuriyet gazetesini FETÖ çuvalına doldurma çabaları ülkemizi karanlığa sürüklemektedir.

Bu süreçte işinden edilmiş Eğitim-Sen üyesi akademisyenler olarak herkesi “terörist” olarak gören bir iktidarın paranoyalarına artık tahammülümüz kalmadı. Bilimsel üretim ve eğitim üzerindeki kısıtlamalara tahammülümüz kalmadı. Akademisyenler üzerindeki yaptırımlara, bugün tamamen saraya bağlanan rektörler ve idareciler tarafından açılan deli saçması soruşturmalara, sarı zarflarla yağdırılan cezalara, görevden uzaklaştırmalara, işten atılmalara tahammülümüz kalmadı. Özgür düşünce üzerindeki karanlığa, iktidarın bilfiil ürettiği “resmileşmiş aydın düşmanlığına” tahammülümüz kalmadı. Bu nedenle bugün aynı faşizan iktidarın hedefi olan Cumhuriyet Gazetesi ile dayanışmamızı göstererek, insan, toplum ve doğa yararına üniversite, demokratik bir ülke ve eşit, özgür bir yaşam için mücadelemize devam edeceğimizi haykırıyoruz.

Ankara’da İhraç Edilmiş Eğitim-Sen’li Akademisyenler”