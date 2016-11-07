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Medya

9 yazar ve yöneticisi tutuklanan Cumhuriyet'in tirajı yüzde 40 arttı

Gazetenin tirajı geçen hafta 52 binden 73 bine ulaştı

07 Kasım 2016 19:30

PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine müzahir oldukları" iddiasıyla aralarında Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu'nun da bulunduğu 9 yazar ve yöneticisi tutuklanan Cumhuriyet'in tirajı yüzde 40 artarak 52 binden 73 bine ulaştı.

Gazete, önceki haftaya göre 20 bin 340 fazla satış gerçekleştirdi. Geçen hafta tirajında en çok düşüş görülen gazete ise Hürriyet oldu.

31 Ekim'de Cumhuriyet gazetesinin yöneticileri ve yazarlarına yönelik yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Murat SabuncuKadri Gürsel, Musa Kart, Güray Öz, Mustafa Kemal Güngör, Turhan Günay, Bülent Utku, Önder Çelik, ve Hakan Kara 5 Kasım'da tutuklanmış; Aydın  Engin, Hikmet Çetinkaya, Günseli Özaltay ve Bülent Yener adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 

Okurların gazete önündeki dayanışma eylemleri sürerken, gazete tirajı da geçen hafta yüzde 40’lık artışla 52 binden 73 bine ulaştı.

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