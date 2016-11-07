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9 yazar ve yöneticisi tutuklanan Cumhuriyet'e destek nöbeti

"Özgür basın susturulamaz" sloganlarıyla gazetenin önüne gelen vatandaşlar, destek içerikli dövizler taşıyıp sloganlar attı

07 Kasım 2016 20:13

"PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine müzahir oldukları" iddiasıyla aralarında Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu'nun da bulunduğu 9 yazar ve yöneticisi tutuklanan Cumhuriyet gazetesine destek amacıyla bugün de gazete binasının önü doluydu.

"Özgür basın susturulamaz" sloganlarıyla gazetenin önüne gelen vatandaşlar, destek içerikli dövizler taşıyıp sloganlar attı. Kalabalık grup adına basın açıklamasını CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş yaptı. 

"İlk günden beri haksız ve hukuksuz uygulamalara karşı çıkıyoruz. Cumhuriyet gazetesine yönelik operasyonun hukuki olmadığını bunun siyasi bir operasyon olduğunu ve muhalifleri sindirmeye yönelik bir adım atıldığını tüm dünya kamuoyuna anlatıyoruz" diyen Yarkadaş "9 gazeteci arkadaşımız haksız ve hukuksuz bir biçimde hakimlerin elinde hiç bir delil olmadan tutuklandılar. Tutuklanma gerekçesi delillere baktığımda 20 yıllık gazetecilik hayatımda böyle dehşetengiz bir tabloya rastlamadığımı sizlerle paylaşmak istiyorum.

9 klasörlük bir dosya hazırlanmış. 8 klasörün tamamında gazeteci arkadaşlarımızın yazdığı haberler köşe yazıları yorumlar ve çeşitli olaylara ilişkin attıkları tweetler var. Diğer dosyada ise Cumhuriyet Vakfı ile ilgili açılan davaya ilişkin belgeler var. Gazeteci arkadaşlarımız 17-25 Aralık operasyonlarına ilişkin yazdıkları yorumlar yüzünden suçlanmışlar." diye konuştu.

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