'Khaleesi Daenerys' bu hafta sonu sinemalarda

Dünyaca ünlü Game of Thrones dizisiyle adını duyuran oyuncu Emilia Clarke ve Sam Claflin'in başrolde olduğu 'Senden Önce Ben' filmi haziran ayının üçüncü haftasında vizyona giren filmler arasında yer alıyor.

Jojo Moyes tarafından yazılan ödüllü romandan beyaz perdeye adapte edilen 'Senden Önce Ben', Lou Clarke ve Will Treynor arasında geçen tutkulu aşkı anlatıyor. Thea Sharrock'un yönetmen koltuğunda oturduğu film hikayesiyle izleyicilerin kalbine dokunacak. Filmde Emilia Clarke, Sam Claflin, Jenna Coleman, Charles Dance, Matthew Lewis gibi isimler yer alıyor.