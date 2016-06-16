Bu hafta vizyona hangi filmler girdi?

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 9 film vizyona girecek.

Kahraman kaşif Robinson Crusoe'nun gemisi batınca tek başına bir adaya düşmesinin anlatıldığı "Robinson Crusoe", birçok hayvanın yaşadığı adada Crusoe'nin aslında pek de "tek başına" olmadığını işliyor.

"İnatçılar"

Yönetmen koltuğunda Grimur Hakonarson'un oturduğu dram türündeki "İnatçılar", şehrin dışında geniş bir vadide yan yana evlerde yaşayan yaşlı iki kardeş Gummi ve Kiddo'nun yaşadıklarını konu alıyor.

"Senden Önce Ben"

Jojo Moyes’in çok satan romanından uyarlanan aynı adlı film, tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşamını sürdürmek zorunda olan yarı felçli genç adam ve bakıcı olarak küçük bir kasabada yetişmiş genç kadının aşklarını konu ediniyor.

"Siyahın Elli Tonu"

E.L. James'in romanından beyazperdeye uyarlanan "Grinin Elli Tonu" filminin parodi versiyonu olan filmde, Marlon Wayans, Kali Hawk, Mike Epps ve Jane Seymour başrolleri paylaşıyor.

"Merkezi İstihbarat"

Rawson Marshall Thurber'in yönetmenliğini üstlendiği film, bir zamanların dalga geçilen öğrencisinin, büyüyünce tehlikeli bir CIA ajanına dönüştükten sonra, lise mezunların buluşmasıyla gelişen olayları işliyor.

"Ammar 2: Cin İstilası"

Yönetmenliğini Özgür Bakar'ın üstlendiği korku türündeki filmin birincisi, emniyet tarafından bulunan bir kasetin izlenmesiyle kurgulanmıştı. İzleyiciyle yarın buluşacak ikinci film ise bu kasetin gazetecilik bölümü okuyan bir grup gencin eline geçmesinden sonra yaşananları konu alıyor.

"Lanetli Çocuk"

Başrolleri Lauren Cohan, Rupert Evans, Ben Robson'ın paylaştığı film, bir bebek bakıcısının yaşadığı korku dolu hikayeyi beyaz perdeye taşıyor.

"Bi O Kalmıştı"

Burak Babayiğit'in yönettiği film, umutsuzluklar, hayaller ve duygusal zenginliklerle örülü Altuntaş ailesinin trajikomik hikayesini izleyiciyle buluşturacak.

"Bin Başlı Canavar"

Yönetmen koltuğunda Rodrigo Pla'nın oturduğu ve başrolünü Laura Santullo üstlendiği film, sigorta şirketi kocasının bakım masraflarını karşılamayan Sonia Bonet'in sistemle mücadelesini işliyor.