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Yaşam

HGS'ye geçiş için son 1.5 ay!

KGS kullananların HGS'ye geçişi için son tarih 1 Ocak 2013

14 Kasım 2012 15:08

 

Köprü ve otoyollarda kartla geçişi sağlayan Kartlı Geçiş Sistemi (KGS), 1 Ocak 2013 itibarıyla devre dışı kalacak. PTT Genel Müdürü Osman Tural, yaptığı açıklamada, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı koordinatörlüğünde, Karayolları Genel Müdürlüğü ile yaptıkları anlaşma kapsamında 17 Eylül itibarıyla uygulamaya konan HGS'nin, KGS'nin yerini almak üzere dizayn edildiğini söyledi. KGS'nin 1 Ocak 2013 itibarıyla yok olacağını kaydeden Tural, tüm PTT merkez ve şubelerinde HGS etiketi satışı yaptıklarını, ayrıca satış için otoyol ve köprülerde yeni PTT şubeleri açtıklarını bildirdi.
 
Tural, KGS kartı sahiplerinin, hizmetlerden yararlanabilmesi için kartlarını Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) etiketi ile değiştirmesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:
 
''Son dakikayı bekleme hastalığımız var. Ne yazık ki etiket satışları istediğimiz rakamlara ulaşmadı. Yaklaşık 200 bine yakın HGS ile ilgili etiket sattık. Yıl sonuna kadar değiştirilmesi gereken etiket sayısı asgari 5 milyon civarında. Diğer kart sahipleri yıl sonuna kadar değişim yapacak. Müşterilerimiz biran evvel alsınlar ki, yılın sonuna doğru yoğunluk nedeniyle zorlanmasınlar veya satışlarda sıkıntı yaşamayalım.''
 
KGS kartı olanların 5 liraya HGS etiketi alarak bakiyesini etikete taşıyabildiğini ifade eden Tural, HGS satışı için petrol istasyonlarıyla anlaşmak üzere olduklarına işaret etti. Tural, istasyonların yazılımlarını tamamlar tamamlamaz satış ve dolum yapabileceğini, bankaların da bu konudaki yazılım çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, ''Bu işi yapacak kurum ve kuruluşların ilave ücret koyma hakkı olacak. Onların kendi bileceği bir şey'' dedi.
 
KGS'den dolayı oluşan kuyrukları ve zaman kaybını HGS ile engellemeyi amaçladıklarını vurgulayan Tural, ''Hem de daha ucuz bir sistem ortaya koyduk. OGS almak isterseniz asgari olarak cihaz için 50-60 lira ödemeniz gerekiyor. Cihazın ömrü de yaklaşık 3 yıl. Etiket için ödemeniz gereken fiyat 5 lira, ömrü de 8 yıl. Dolayısıyla aynı işlevselliği gören çok daha ucuz bir ürün'' diye konuştu.
 
KGS'nin sona ermesiyle bu gişelerdeki bariyerlerin kalkacağını ifade eden Tural, otoyol ve köprü giriş-çıkışlarında bulunan beton yapıların da kaldırılması ile ilgili fizibilite çalışması yaptıklarını söyledi. Bu alanda dünyada ''open road'' adıyla bir sistem olduğunu ancak karayolları sistemindeki araç tespiti ve sınıflandırma farkı nedeniyle ayrı bir çalışma yapmak durumunda kaldıklarını ifade eden Osman Tural, ''Köprülerden başlamak suretiyle, yazılım ve donanım çalışmamız başarılı olursa, beton yapıları da kaldırmak hedefimiz arasında. Büyük ihtimalle 2013 içerisinde belli yerlerde bunun uygulamasına geçebiliriz'' şeklinde konuştu.
 

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