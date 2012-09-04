HGS'nin tarihi belli oldu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Hızlı Geçiş Sistemi'nin 17 Eylül'de ülke genelinde kullanılacağını, 2013 yılı başına kadar Kartlı Geçiş Sistemi'nin yerini almasını amaçladıklarını açıkladı.

İstanbul başta olmak üzere otoyol ve köprü geçişlerinde trafiğin akışını yavaşlatan Kartlı Geçiş Sistemi (KGS) tamamen bitecek.

8 milyon KGS kartının yerini Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kartları alacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, KGS’nin yerine Hızlı Geçiş Sistemi'nin geleceğini açıkladı.

Bakan Yıldırım, HGS'nin 17 Eylül'de ülke genelinde kullanılacağını, 2013 yılı başına kadar KGS'nin yerini almasını amaçladıklarını ifade etti.

KGS'den daha ucuz

Yıldırım, HGS'nin yapışkan tipi etiketinin 5 lira olduğunu, kart tipi etiketin ise 15 liradan satışa sunulacağını belirterek, KGS'den yüzde 20 daha ucuz geçiş imkanı sağlayacağını belirtti.

PTT kart sahiplerinin HGS'nin yapışkan tipi etiketini ücretsiz alacağını söyledi.

HGS'nin, vatandaşın fiyatının yüksek olması nedeniyle fazla ilgi göstermediği Otomatik Geçiş Sistemi'ne de rakip olması bekleniyor.)