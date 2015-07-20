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'Keşke bu patlama bizim burada olsaydı da, o uzaktan gelen çocuklar ölmeseydi'

Evrensel muhabiri Faruk Ayyıldız, bölge halkının Suruç katliamı sonrasında ne hissettiklerini paylaştı

21 Temmuz 2015 21:18

Evrensel muhabiri Farûk Ayyıldız, 32 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından bölge halkının hissettiklerini kişisel Twitter hesabından paylaştı. Aradığı akrabaları için cenazelerin “normalleştiğini” çünkü haftanın 5 gününü YPG/J’li cenazesi defnederek geçirdiklerini belirten Ayyıldız, konuştuğu kişilerin “Bir yılın toplamı” kadar üzüldüğünü söyledi.

Diyarbakır’da yaşayan Ayyıldız’ın, Suruç katliamı sonrasında akrabalarıyla arasında geçen diyalogları aktardığı tweet’leri şu şekilde:

 

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