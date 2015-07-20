'Keşke bu patlama bizim burada olsaydı da, o uzaktan gelen çocuklar ölmeseydi'

Evrensel muhabiri Farûk Ayyıldız, 32 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından bölge halkının hissettiklerini kişisel Twitter hesabından paylaştı. Aradığı akrabaları için cenazelerin “normalleştiğini” çünkü haftanın 5 gününü YPG/J’li cenazesi defnederek geçirdiklerini belirten Ayyıldız, konuştuğu kişilerin “Bir yılın toplamı” kadar üzüldüğünü söyledi.

Diyarbakır’da yaşayan Ayyıldız’ın, Suruç katliamı sonrasında akrabalarıyla arasında geçen diyalogları aktardığı tweet’leri şu şekilde: