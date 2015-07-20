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'Keşke bu patlama bizim burada olsaydı da, o uzaktan gelen çocuklar ölmeseydi'
Evrensel muhabiri Faruk Ayyıldız, bölge halkının Suruç katliamı sonrasında ne hissettiklerini paylaştı
Evrensel muhabiri Farûk Ayyıldız, 32 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından bölge halkının hissettiklerini kişisel Twitter hesabından paylaştı. Aradığı akrabaları için cenazelerin “normalleştiğini” çünkü haftanın 5 gününü YPG/J’li cenazesi defnederek geçirdiklerini belirten Ayyıldız, konuştuğu kişilerin “Bir yılın toplamı” kadar üzüldüğünü söyledi.
Diyarbakır’da yaşayan Ayyıldız’ın, Suruç katliamı sonrasında akrabalarıyla arasında geçen diyalogları aktardığı tweet’leri şu şekilde:
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