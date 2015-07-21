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'Kendime geldiğimde yanımdaki çocuklara baktım, tahtadaki satranç taşları gibi yere devrilmişlerdi'

Katliam sonrası yaralılara ilk müdahaleyi yapan Doktor Ayten İnan anlattı

21 Temmuz 2015 03:43

Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde meydana gelen ve 32 kişinin hayatını kaybettiği patlama sonrasında, yaralılara ilk müdahale edenlerden biri olan Doktor Ayten İnan, "Barış için gelmişlerdi, hepsi pırıl pırıl insanlardı. Birden bir patlama oldu ama ne olduğunu anlayamadım. Kulaklarım duymaz oldu. Yere düşmüştüm. Kendime geldiğimde yanımdaki çocuklara baktım. Tahtadaki satranç taşları gibi yere devrilmişlerdi" dedi.

Al Jazeera Türk'ten Abdülkadir Konuksever'e konuşan Ayten İnan,  Suruç'taki katliamda yaralananlara ilk müdahaleyi yapan doktorlardan biriydi. Kendisi de hafif yaralanan İnan, gençlerin Suruç'a barış ve kardeşlik için geldiklerini söyledi. 

İstanbul'dan gelen ve patlama esnasında olay yerinde bulunan İnan, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Grubun tamamı açıklama sırasında bahçedeydiler ve kümülatif olarak daire oluşturmuşlardı. Yaklaşık 300 kişiydik. Türkiye'nin dört bir yanından gelmişlerdi. Barış için gelmişlerdi, hepsi pırıl pırıl insanlardı.

"Birden bir patlama oldu ama ne olduğunu anlayamadım. Kulaklarım duymaz oldu. Yere düşmüştüm. Kendime geldiğimde yanımdaki çocuklara baktım. Tahtadaki satranç taşları gibi yere devrilmişlerdi. Kapkaraydılar ve kömüre dönüşmüşlerdi.

"Her taraf yanmıştı. Güçlükle ayağa kalktım. Yaralılara müdahale ettim. Ardından polisler ve ambulanslar geldi. Hastaneye kadar yaralılara müdahale ettim. Buraya beraber geldiğim arkadaşlarımı arıyorum ve hepsinin telefonu kapalı. Burada devlet güvenlik zaafiyeti yaşamış ve vatandaşını koruyamamıştır."

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