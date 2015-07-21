Suruç'tan gelen #iyiolmayacağım isyanı Twitter gündemine oturdu

Suruç'ta yaralı olarak kurtarılan Loren Elva isimli bir genç, Facebook'ta hastaneden yazıp paylaştığı açıklama sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu. Twitter'da #İyiolmayacağım hashtag'iyle yayılan açıklama kısa sürede en çok konuşulanlar listesinde ilk sırada yer aldı.

Kobanê'nin yeniden inşası amacıyla yola çıkmayı planlayan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyelerine yönelik bombalı saldırının düzenlendiği Şanlıurfa Suruç'ta yaralı olarak kurtulan Loren Elva, “Kobani’ye yıkılan umutları yeşertmeye gidecektik, ne istediniz bizden?’ diye sordu.



Sosyalist Gençlik Derneği Federasyonu’nun çağrısıyla Kobani’nin yeniden inşası için Suruç’ta toplanan gençlere yönelik canlı bomba saldırısında yaralanan Loren Elva, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrası Twitter’da '#iyiolmayacağım hashtag’i açıldı. Hashtag açıldığı andan itibaren binlerce kez kullanıldı ve Twitter’da trend topic listesinde en üst sırada yer aldı.

'Amara Kültür Merkezi'nde düzenlenen bombalı saldırıda, Kobani'ye geçmek üzere Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyesi gençler arasındaydım. Onlarca gencin kanları, parçalanmış bedenleri yüzümüze, üstümüze geldi. Şuan hastanede yatıyorum vücudumda yanıklar var, kulaklarım duymuyor, telefonlarınızı mesajlarınızı cevaplayamıyorum. İyi değilim, iyi olmayacağım, iyi olmayın.

Ne istediniz bizden? Kobanê’ye yıkılan umutları yeşertmeye, kütüphane, çocuk parkı yapmaya gidecektik. Önce patlattınız, yaktınız ardından biber gazları ile saldırdınız silah doğrulttunuz, güldünüz yaşatmadınız bizi! Şimdi hastane kapısında Şehit Namirin sloganları yükseliyor. Rahat olun insanlık elden gidiyor."

İşte Twitter'da #İyiolmayacağım hashtag’iyle paylaşılan tweetler:

#iyiolmayacağım Tweetleri