Kerry: Kimse Türkiye'yi Kobanê'de istemiyor

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Türkiye'nin Suriye'ye kara birliği gönderip göndermeyeceği konusundaki tartışmalara ilişkin “Kürtlerin Kobani'de Türk askeri istemediğini” söyledi.

Amerika’nın Sesi Afganistan Bölümü Müdürü Mesut Ferivar’ın sorularını yanıtlayan Kerry, “Türkiye koalisyonda görev alıyor ve belli alanlarda yardım ediyor. Ancak kesin olan bir şey varsa, aralarında Kürtlerin, Iraklıların, Suriyelilerin ve diğerlerinin olduğu farklı gruplar, Türk askerlerini Kobanê’de istemiyor. Bundan dolayı herkesin sakin olması, yavaş adım atması gerekir. Özel temsilci John Allen Ankara ’da temaslarda bulundu. Tam olarak nerede olduğumuzu bu görüşmelerin sonunda kestirebileceğiz” şeklinde konuştu.

Kara birliği yerine İncirlik ve muhalifleri eğitmek

Amerika, IŞİD ile mücadelede Türkiye’nin askeri desteğini arttırmasını istiyor ancak bunun kara birliği göndermek yerine İncirlik Hava Üssü’nün IŞİD’e yönelik bombardımana katılan uçaklara açılması ve Suriyeli ılımlı muhalefetin eğitilmesi ve silahlandırılması konusunda anlaşmaya varılması şeklinde gerçekleşmesinden yana görüş bildiriyor. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bakanlık sözcüsü Marie Harf, bu konuda Ankara ile Washington arasında Suriyeli ılımlı muhalefeti eğitmek ve destek vermek konularında anlaşma sağlandığını bildirdi. Harf olağan basın toplantısında, “Türkiye, Suriye ’deki ılımlı muhalefeti eğitme ve teçhizatlandırma çabalarına destek vermeyi kabul etti” diye konuştu.

Türkiye’nin koalisyona olası katkıları konusunda Başkan Barack Obama’nın IŞİD’le mücadele koalisyonunun faaliyetlerini koordine etmekle görevlendirdiği özel temsilci John Allen ve yardımcısı Büyükelçi Brett McGurk, iki gündür Ankara’da temaslarda bulunuyordu.

Bunun yanı sıra Amerikalı bir askeri planlama heyetinin gelecek hafta Ankara’ya giderek Türk askeri muhataplarıyla görüşmeleri devam ettirmesi bekleniyor.