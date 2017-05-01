Kerkük’te resmi kurumlara Kürdistan bayrağı asıldı

Kerkük İl Meclisi’nin bir ay önce aldığı kararın ardından kentteki çoğu resmi kuruma Kürdistan bayrağı çekildi.

Rûdaw’a konuşan Kerkük Yatırım Komisyonu Başkanı Felah Bezaz, “Biz de diğer kurumlar gibi, Irak ve Kürdistan bayrağının bulundurulması konusunda yönetim ve Kerkük İl Meclisi’nin kararına bağlıyız. Diğer kurumlarda olduğu gibi bizde de Kürdistan bayrağı asıldı” dedi.

Arap ve Türkmenlerin yönetimindeki kurumlara da Kürdistan bayrağının çekildiği görülüyor.

Kerkük Elektrik Dağıtım Müdürlüğü Sorumlusu Yalçın Mehdi, “Bu siyasi bir konudur, biz ise hizmetle ilgileniyoruz. Ancak yönetim tarafından verilen her karara bağlıyız. Gelip bayraklarını astılar” diye konuştu.

Asmayanlara ceza

Kerkük İl Meclisi, kararı uygulamayan kurumlara ceza verilip haklarında yasal işlem başlatılacağı uyarısında bulundu.

Kerkük Güvenlik Konseyi üyesi ve Türkmen Millet Partisi lideri İrfan Kerküklü, herkesin karara bağlı kalıp sorun çıkmasına neden olmaması gerektiğini söyledi.

Karara ilk başta bazı Arap ve Türkmen gruplardan sert tepki gösterilmişti. Ancak söz konusu kesimler son dönemde sessiz kalmayı tercih etti.