Erbil’den Türkiye'deki referandum için yorum: Kürdistan bölgesi için iyi olacak

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) yapılan bakanlar kurulu sonrasındaki açıklamada Türkiye’deki referandum sonucunun “Kürdistan bölgesi için iyi olacağı” yorumu yapıldı.

Ulaştırma Bakanı Vekili Mewlud Bawemurad, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani başkanlığında yapılan bakanlar kurulu toplantısı sonrası soruları cevapladı.

Rûdaw’a konuşan Mewlud Bawemurad, “Referandumun sonucunu konuştuk. Hepimizin televizyonlarda gördüğü şeylerden bahsedildi” dedi.

IKBY’nin bu konudaki değerlendirmesine ilişkin ise Bawemurad, “Toplantıda referandum sonucunun Kürdistan Bölgesi Hükümeti için iyi olacağı ve mevcut sonuçtan ortaya çıkacak geleceğin de daha iyi olacağı konuşuldu” ifadelerini kullandı.