Kerkük semalarında Kürdistan bayrağı

Kerkük İl Meclisi'nin 28 Mart’ta aldığı karar kapsamında kentin her yerine Kürdistan bayrağı asıldı.

Irak Parlamentosu, Kerkük’teki resmi kurumlara Kürdistan bayrağının çekilmesi kararına karşı çıkmıştı.

Rûdaw’da yer alan habere göre Kerkük Valisi Necmeddin Kerim, “Kürdistan bayrağı Kerkük’te inmeyecek” dedi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani başkanlığında bugün gerçekleşen KDP - KYB üst düzey toplantısında konu gündeme gelmişti.

Konuya ilişkin, “Nasıl ki Irak Hükümeti’nin Kerkük’te kendi bayrağını bulundurma hakkı varsa, aynı şekilde Kürdistan Bölgesi’nin de kentte bayrağını bulundurma hakkı vardır” denildi.