İbadi: Kürdistan hayâline karşı değilim ancak süreç uygun değil

Irak Başbakanı Haydar İbadi, Kürt vatandaşların kendi devletlerini kurma hayâlinin doğal hakları olduğunu söyledi. Ancak şu anki sürecin böyle bir adımı atmak için uygun olmadığını da ekledi.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Başbakanlık Sarayı'nda düzenlediği haftalık basın toplantısında konuşan Başbakan Haydar İbadi, Kürt vatandaşlarının kendi devletlerini kurma hayâllerine karşı olmadığını ancak bu aşamada böyle bir adımın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) ve Irak'ın çıkarlarına ters düştüğünü savundu. İbadi şöyle konuştu:

"Kürt kardeşlerimizin kendilerine ait bir devlet kurma hayâlleri onların doğal hakkı, buna karışamam. Hiçbir insanın böyle bir hayâli engellemeye hakkı yok. Ancak böyle bir zamanda, IŞİD'le mücadele devam ederken, istikrarsız bölgesel konjonktür varken bir (bağımsızlık) referandum düzenlemek... Bazı komşu ülkeler, bağımsız bir Kürt devletini kendi ulusal güvenliğine tehlike olarak görüyor. Doğru, böyle bir şey onların hakkı değil. Ancak gerçekçi olmak gerekiyor. Ortaya bir kriz çıkacak. Peki, bağımsızlık referandumu Erbil-Bağdat ilişkisine nasıl yansıyacak? Kimileri diyor ki referandumu yaparız ancak bağımsızlık adımını atmayız. Böyle bir şey olursa bunu kendi vatandaşlarınıza nasıl açıklayacaksınız?"

"İnanıyorum ki bağımsızlık referandumu Irak’ın çıkarına değil. Irak Kürdistan bölgesinin referandumu bu aşamada yapması kendi çıkarına da değil" ifadelerini kullanan İbadi, referandum konusunu aceleye getirmenin, şu ana kadar elde edilen tüm kazanımları olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

İran’ın kuzeyinde aceleyle kurulan Mahabad Kürt devletini hatırlatan İbadi, bölgenin, Kürtlerin bu yöndeki emellerine büyük darbe indirdiğini söyledi.

Birçok Kürt siyasetçinin görüşünün de referandumun şu an için yapılmaması yönünde olduğunu savunan Irak Başbakanı, bu konunun "siyasi amaç için kullanıldığına" işaret etti.

Kerkük'te IKBY bayrağı krizi

İbadi, Kerkük'te valinin talimatı üzerine il meclisinin tek taraflı onayıyla alınan karar gereği, kamu kurum ve kuruluşlarında IKBY bayrağının da asılmasını kabul etmediklerini yineleyerek, "Kerkük'te kamu binaları üzerine bayrak asmaya hakları yok. Bunlar, Irak hükümetine bağlı kurumlardır ve bu yapılanlar yasalara aykırıdır. O bayrakları indirsinler ve parti binalarının üzerine assınlar, bunda sorun yok ve bunu başbakan olarak tartışmam" diye konuştu.