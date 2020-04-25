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Kerem Bürsin ile Demet Özdemir 'aşk yaşıyor' iddiası

25 Nisan 2020 12:47

Oyuncu Kerem Bürsin ile meslektaşı Demet Özdemir'in aşk yaşadığı iddia edildi. İkilinin ilişkisi ise canlı yayın yapan Bürsin'in bardağındaki detayla ortaya çıktı.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında hafta sonu yayınlanmaya başlanan 2. Sayfa programının sunucuları, Kerem Bürsin ile Demet Özdemir'in aşk yaşamaya başladığını iddia etti.

2. Sayfa'nın haberine göre; eskiden de tanışan Demet ve Kerem çifti ortak arkadaşları sayesinde son zamanlarda daha sık görüşmeye başladı.

Taraflardan henüz bir açıklama gelmezken Bürsin ve Özdemir'in karantina sürecini de birlikte geçirdikleri söylendi.

Öte yandan Instagram hesabından bir canlı yayına katılan Bürsin'in elindeki "D" harfli bardak aşk iddialarını güçlendirdi.

Şimdilerde Doğduğun Ev Kaderindir isimli dizide rol alan Demet Özdemir son olarak Yaman Taciroğlu ile kısa bir aşk yaşamıştı. Kerem Bürsin ise son olarak Serenay Sarıkaya ile ilişki yaşamıştı.

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