Kerem Bürsin: Türkiye'de sınıfsal sorun var, Keanu Reeves her gün metroya biniyor kimseyi rahatsız etmiyor, burada zenginler kullanmıyor

Amerika ile Türkiye arasındaki farklılıkları anlatan oyuncu Kerem Bürsin, "ABD'de ırkçılık var. Kıyaslamak gibi olmasın ama mesela Türkiye'de sınıfsal bir sıkıntı var" diye konuştu.

Kerem Bürsin, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, uzun yıllar yaşadığı ABD ile şu an mesleki kariyerini sürdürdüğü Türkiye arasındaki farklılıkları değerlendirdi.

"Zengin birinin oğlu pizzacıda çalışmayacak, metroyu kullanmayacak"

Türkiye'de ise sınıfsal farklılıkların olduğunu ve belli bir çoğunluğun marka takıntısıyla yaşadığını ifade eden Kerem Bürsin "Kıyaslamak gibi olmasın ama mesela Türkiye'de sınıfsal bir sıkıntı var" dedi.

Bürsin konuşmasının devamında şunları söyledi: "Burada benim gördüğüm daha çok sınıfsal sorun var. Benim gözlemlediğim, tabii istisnalar vardır, zengin birinin oğlu pizzacıda çalışmayacak. Veya o zengin adam metroyu kullanmayacak. Burada gördüğüm şey illa bir marka takıntısı var.



Ben de metroya binebilirim, ilk üzüldüğüm şey oydu. Mesela Keanu Reeves her gün metroya biniyor kimseyi rahatsız etmiyor, Amerikalılar alışık orada, gündemde olmuyor. Burada maalesef ne giydiğine çok önem veriliyor, ne taktığına, nerede yediğine önem veriliyor.



Amerika'da tanınan, başarılı bir oyuncu arkadaşım var onun sevgilisi garsonluk yapıyor. Bu normal bir şey orada. Burada sınıflara çok ayrılıyoruz. Hepimiz insanız, garsonlara davranış biçimi veya valeye farklı olmamalı. Sırf cüzdanın kalınlığıyla insanın insanlığı değerlendirilmemeli."