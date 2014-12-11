Kent ormanı yapmak için orman kesiliyor!

İstanbul, Beykoz'da dünyanın en büyük "şehir ormanlarından" biri olacağı iddiasıyla başlatılan Elmalı Kent Ormanı projesi için ağaç kesimine başlandı. Anadolu yakasının önemli su kaynaklarından biri olan Elmalı Barajı havzasında sosyal donatı alanları ve mesire yerleri için mevcut orman örtüsü kesilerek alan açılıyor.

Ezgi Çapa'nın Doğan Haber Ajansı'ndaki haberine göre, başbakanlığın talimatıyla, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından uygulanacak “Elmalı Kent Ormanı 7 Bölge-7 Park” projesiyle, İstanbul’un içme suyu kaynaklarından Elmalı Barajı yakınlarında bulunan 8 milyon metrekarelik ormanlık alanda, "dünyanın en büyük kent ormanı" yapılıyor.

Konuyu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’ne taşıyan CHP İBB Meclis üyesi Hakkı Sağlam, Elmalı Baraj Gölü su toplama havzasındaki ağaç kesimlerine ilişkin soru önergesi verdi. Su toplama Havzası içinde “Kent Ormanı” adı altında ağaç kesildiğini ve yapılaşma olduğunu iddia eden Sağlam, aynı bölgede bulunan Kuzey Marmara Otoyolu TEM Otoyolu Bağlantısı nedeniyle de çok sayıda ağacın kesildiğinin altını çizdi.

Mesire alanı için ağaçlar kesildi

Doğa tahribatının uydu görüntülerinden dahi görülebildiği projede, Türkiye’nin 7 bölgesi ve 81 ili, restoran, kafe, mescit ve sosyal tesisler gibi donatı alanlarının yer aldığı 7 mesire alanında temsil edilecek.

Ormanı 'yabani hayata tahsis' edecekler

Projeye göre, TEM otoyolu kenarında kalan ormanlık arazide yürüyüş ve bisiklet parkurları, paintball ve spor alanlarının yanı sıra yenilebilir bitkiler caddesi, kuş dünyası, lale bahçeleri yer alacak. 7 adet köprünün inşa edileceği baraj gölü etrafında ise piknik alanları yer alacak. Proje alanına giriş için 7 ayrı kapının inşa edileceği proje kapsamında, TEM otoyolu ile baraj gölü arasında kalan ormanlık alan “yabani hayat için tahsis edildiği” belirtiliyor.

'Baraj havzasında bu kadar ağaç kesilmesinin gerekçesi nedir?'

2014 yılı Aralık ayı Meclis toplantısında konuyu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’ne taşıyan CHP İBB Meclis üyesi Hakkı Sağlam, Elmalı Baraj Gölü su toplama havzasındaki ağaç kesimlerine ilişkin soru önergesi verdi. Su toplama Havzası içinde “Kent Ormanı” adı altında ağaç kesildiğini ve yapılaşma olduğunu iddia eden Sağlam, aynı bölgede bulunan Kuzey Marmara Otoyolu TEM Otoyolu Bağlantısı nedeniyle de çok sayıda ağacın kesildiğinin altını çizdi.



İBB ve İSKİ Genel Müdürlüğü’nün ağaç kesimine ilişkin izin ve görüşlerini soran Sağlam, önergesinde “Bölgenin son yeşil alanı olan ve aynı zamanda su toplama havzasında yer alan orman içinde bu kadar ağaç kesilmesinin gerekçesi nedir” ifadelerine yer verdi.

'Bölgeye nefes aldıran son ormanlar'

Ağaç kesimi yapılan alanının Ümraniye, Çekmeköy ve Beykoz’u besleyen son ormanlar olduğunun altını çizen Hakkı Sağlam şunları söyledi:

“Bu kadar geniş orman alanının kesilmesi ve günübirlik tesis adı altında yapılaşmaya açılacağını düşünüyoruz. Burada villakondular yapılarak uzun zaman içerisinde de mülkiyet elde edilmeye çalışılıyor.”



Buradaki ormanların su toplama havzası içinde yer aldığını ve bölgeye nefes aldıracak son ormanlar olduğunu vurgulayan Sağlam, “Bu şekilde kesim yapılması ve yapılaşmaya açılmasını doğru bulmuyoruz. Yapılaşmaya karşı gerekli hukuki yollara başvuracağız” şeklinde konuştu.