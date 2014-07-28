Beykoz'da yeşil alanın imara açılması için eski Bakan Bayraktar'dan talimat

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın Beykoz’da 28 bin metrekarelik yeşil alanın inşaata açılması için, “Mehmet Ali bu Arif Yüksel… Bu hafta bitir onların işini ya. Adamlar benim kafamın etini yedi ya bunaldım valla billa ya. Gözünü seveyim bunları öne al” dediği tapelerde yer aldığı ortaya çıktı. Bayraktar’ın bu sözlerinin ardından, eski TOKİ Şehir Planlama Müdürü Yavuz Çelik de arsa sahibi Arif Yüksel’e “Hayırlı iyi bir haber vereyim artık size. Şimdi şey yaptı bakan bey aradı. Bakan bey dedi ki yarın imzalayacağım dedi” dediği belirlendi.

İstanbul Beykoz’da 28 bin metrekarelik yeşil alanın konut inşaatına açılması hakkındaki eksi bakan Erdoğan Bayraktar’ın sözleri dinleme kayıtlarına takıldı.

Aykut Küçükkaya’nın Cumhuriyet’te yayımlanan haberi şöyle:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul’un Beykoz ilçesinde 28 bin metrekarelik yeşil alanı konut inşaatına açan ‘kişiye özel imar değişikliği’ için tam anlamıyla seferber olmuş. Bakanlarla ilgili 17 Aralık fezlekelerinin “dizi pusulasının eksik olduğu” iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iade edilmesi kamuoyunda büyük tartışma yaratırken Bayraktar’ın fezlekesinde Beykoz’daki yeşil alanla ilgili önemli diyaloglar dikkat çekiyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni by-pass ederek yaptığı ve fezlekede “Arif Yüksel’e ait Beykoz’da bulunan yeşil alanın illegal olarak imara açılması” başlığı altında yer alan tapelerde Bayraktar’ın bakanlık bürokratlarına “Onların işini bitir ya, başımı ağrıttılar ya” dediği dinleme kayıtlarına takıldı.

Park ve dinlenme alanı olan yeşil alan niteliğindeki arsası “kişiye özel imar değişikliği”ne kavuşan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın Başdanışmanı Arif Yüksel’in, TOKİ Şehir Planlama Şube Müdürü Yavuz Çelik’e “Bakan Bey aradı, iş bitti” dediği tespit edildi. Bakanlık bürokratlarının da telefon görüşmelerinde, “Bakan bey her gün fırça atıyor” dediği yine Bayraktar’ın fezlekesine girdi.

Bayraktar’ın oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar’ın da aralarında bulunduğu 60 şüpheliyle ilgili TOKİ dosyası hakkında takipsizlik kararı veren savcının “rüşvetle ilgili delil” bulamadığı yeşil alanla ilgili İstanbul 8. İdare Mahkemesi “kişiye özel bir düzenleme” yapıldığına dikkat çekerek 14 Mart 2014 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Beykoz’daki 28 dönümlük parsel, Danıştay 9. Daire’nin eski başkanı, emekli hâkim Yüksel ve hissedarlarına ait. Bayraktar’ın fezlekesinde yer alan söz konusu yasal dinleme kayıtları 22 yıldır park ve dinlenme alanı olan 28 dönümlük bu parselin inşaata açılmasıyla ilgili. Planlama yetkisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na ait olmasına karşın Beykoz’daki yeşil alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan imar planı değişikliğiyle inşaata açıldı.

Bayraktar: Kafamın etini yediler, bunaldım. Bitirin işi

17 Aralık Savcısı’yken sürülen Mehmet Yüzgeç’in Meclis’e gönderdiği fezlekede yer alan yasal tapelerde “bakan, bakanlık bürokratları ile Arif Yüksel”in konuşmaları dinlemeye takıldı.

19 Şubat 2013 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman’ı arayan Bakan Bayraktar, “Mehmet Ali bu Arif Yüksel… Bu hafta bitir onların işini ya. Adamlar benim kafamın etini yedi ya bunaldım valla billa ya. Gözünü seveyim bunları öne al” dedi. Kahraman’ın da, “Tamam bakanım olur” dediği tespit edildi.

Bu görüşmeden sonra imar planını hazırlayan Şehir Planlamacısı Aytaç Ölkebaş’la aynı gün (19 Şubat 2013) telefonla görüşen Kahraman’ın, “Arif Yüksel’in durumuyla ilgili bakan bey her gün bana fırça atıyor. Bu konuyu bir hafta içinde hatta yarın götürebilirsem bakana onaya götürmek istiyorum” sözleri fezlekeye girdi.

Bu görüşmeden iki gün sonra ise arsanın sahibi Yüksel, TOKİ Şehir Planlama Müdürü Yavuz Çelik’le “müjdeli haberi” konuştu. Dinlemeye takılan telefon görüşmesi fezlekeye, “Hayırlı iyi bir haber vereyim artık size. Şimdi şey yaptı bakan bey aradı. Bakan bey dedi ki yarın imzalayacağım dedi. Bakanlar Kurulu toplantısı olursa dedi, bekle dedi. Pazartesi nede kaydım ama dedi kimseye söylemeyecek” diye girdi.