İstanbul'a 'kent ormanları' yapılacak

Orman ve Su Bakanı Veysel Eroğlu, İstanbul'un ağaçlandırılmasına yönelik projelerini aktararak, Asya ve Avrupa şehir ormanı projesi hazırladıklarını söyledi.



Radikal gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Elmalı Barajı’nın etrafında bu ormanların yapılacağını dile getiren Eroğlu, ormanın İstanbul ’un 7 tepesi gibi 7 ayrı bölgede yapılacağını, 7 kapısının olacağını belirtti. Kapılardan birinin 1993 yılında 37 kişinin hayatını kaybettiği Hekimbaşı Çöplüğü’nde olacağını dile getiren Eroğlu, Avrupa ormanının ise Alibeyköy Barajı etrafında olacağını söyledi. Avrupa şehir ormanı 520, Asya şehir ormanı ise 878 hektar alan üzerine kurulacak, dünyanın en büyük şehir ormanlarından biri olacak. Elmalı Şehir Ormanı’na, 7 kapıdan girilecek ve 7 mesire alanına ulaşılacak. Her mesire alanında mescit olacak. Ortada kalan büyük alan yaban hayatı için tahsis edilecek. Proje kapsamında Elmalı Baraj Gölü temizlenecek, çevresinde yürüyüş parkuru ve 7 köprü inşa edilecek. Mesire alanlarının isimleri siyasi tartışmaya veya çağrışıma yol açmamak için sümbül, gelincik gibi çiçek isimlerinden seçildi.

3. köprü için 5 milyon ağaç dikilecek

Mesire yerlerinde binicilik imkânı, Osmanlı-Boğaziçi tarihi sandallarıyla gezi, kır kahveleri, çocuk parkı, büfeler olacak. Eroğlu, 3. köprü için kesilecek ağaçlar konusunda ise kesilecek ağaç sayısının aslında 1 milyon olmadığını ifade ederken, Ulaştırma Bakanlığı ile anlaşma sağlandığını, bazı ağaçların sökme makinesi ile sökülerek başka alanlara taşınacağını açıkladı. Eroğlu, taşınamayan ağaçlarınyerine de 5 kat ağaç dikileceğini vurgulayan Eroğlu, “5 milyon tane dikeceğiz. Aşağı yukarı her yıl istanbula 1.5 milyon fidan dikiyoruz” dedi.